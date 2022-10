Ethel M Chocolates vuelve a traer exhibición navideña

octubre 11, 2022 - 10:45 am

Maddox Macabenta, de siete años, y su hermana Mila, de cinco, caminan durante la ceremonia de iluminación de Ethel M Chocolates 27th Annual Holiday Cactus Garden el viernes 6 de noviembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El médico de urgencias Rod Ballelos, a la izquierda, su prometida Geralyn Joy Marcelino y su amigo Andre Macabenta durante la ceremonia de iluminación de Ethel M Chocolates 27th Annual Holiday Cactus Garden el viernes 6 de noviembre de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Invitados caminan por Holiday Cactus Garden de Ethel M Chocolates en Henderson, el 5 de noviembre de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

¡Holiday Cactus Lights regresa a Ethel M Chocolates en Henderson para la temporada navideña!

Las luces y la decoración navideña se podrán ver todas las noches de 5 a 10 p.m. desde el 4 de noviembre hasta el 1° de enero con una entrada de un dólar por persona. Toda la recaudación se destinará a Help of Southern Nevada y Three Square Food Bank.

Ethel M también le pide a los clientes que donen alimentos no perecederos y juguetes sin envolver.

Los asistentes durante este tiempo también podrán tomarse fotos con Santa o visitar el camión de comida de Ethel M, según el sitio web de Ethel M.