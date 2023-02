‘Estoy molesta’: clientes de Southwest Gas protestan por el aumento de las cuentas

febrero 22, 2023 - 11:34 am

Mary House, de Las Vegas, habla en contra de los aumentos de precios durante una discusión de los consumidores celebrada por Southwest Gas en la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. Southwest Gas planea aumentar sus tarifas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Angelyn Tabalba, directora de comunicaciones de la Nevada Conservation League, habla durante una rueda de prensa antes de una reunión de la Comisión de Servicios Públicos, el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. La NCL expresó su disconformidad con el aumento de los precios del gas antes de que Southwest Gas celebrara un debate con los consumidores sobre un aumento previsto de las tarifas del gas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Ángel Lazcano habla durante una rueda de prensa celebrada por la Nevada Conservation League antes de una reunión de la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. La NCL se mostró en desacuerdo con el aumento de los precios del gas antes de que Southwest Gas celebrara un debate con los consumidores sobre un posible aumento de las tarifas del gas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

John Brandt, un cliente de Southwest Gas, habla durante una conferencia de prensa celebrada por la Liga de Conservación de Nevada antes de una reunión de la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. La NCL se mostró en desacuerdo con el aumento de los precios del gas antes de que Southwest Gas celebrara un debate con los consumidores sobre un posible aumento de las tarifas del gas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Tammy Córdova, de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada, escucha los comentarios del público durante un debate sobre consumo celebrado por Southwest Gas en la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. Southwest Gas planea subir sus tarifas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

G. LaVerne Gentry, de Las Vegas, se pone emotiva mientras da un comentario público durante una discusión de los consumidores de Southwest Gas en la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. Southwest Gas planea aumentar sus tarifas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Carol Polk, de Las Vegas, firma en un debate sobre consumo celebrado por Southwest Gas en la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. Polk dijo que acudió a la reunión porque su iglesia ya tiene dificultades para pagar las cuentas de los servicios públicos sin el aumento de tarifas previsto por Southwest Gas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Andrew Hall, consejero general adjunto de Southwest Gas, habla durante un debate sobre consumo celebrado por su empresa en la Comisión de Servicios Públicos el martes 21 de febrero de 2023, en Las Vegas. Southwest Gas planea subir sus tarifas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los contribuyentes de Southwest Gas se reunieron en la oficina de la Comisión de Servicios Públicos (PUC) para protestar contra posibles aumentos de tarifas que darían a la empresa de servicios públicos 21.4 millones de dólares en ingresos anuales.

Los clientes se reunieron como parte de una sesión de consumidores de la PUC celebrada el martes por la noche en su oficina de Las Vegas en West Diablo Road. La sala estaba abarrotada de contribuyentes molestos por los recientes aumentos de la cuenta del gas, que afirmaban que la inflación y el aumento de los costos de los servicios públicos deberían impedir que la PUC aprobara el plan anual de tarifas presentado por Southwest Gas.

“Estoy molesta con Southwest Gas”, dijo Tracy Byrd. “Southwest Gas es un abusador que necesita ser traído a la realidad, y la realidad es que los consumidores están hartos de que este monopolio intimide a nuestra comunidad”.

Si se aprueba, el hogar unifamiliar promedio en el sur de Nevada verá su cuenta mensual aumentar 2.77 dólares, mientras que el hogar multifamiliar promedio verá su factura mensual aumentar 87 centavos. Se espera que los aumentos entren en vigor el 1° de julio.

Los aumentos de tarifas propuestos son parte de los ajustes anuales de tarifas de Southwest Gas y harán pequeños cambios a una variedad de tarifas cobradas por la empresa, según la portavoz de la compañía, Amy Washburn.

“Las tarifas del costo del gas de Southwest Gas se actualizan trimestralmente para tener en cuenta los cambios en el costo del gas que la empresa compra en nombre de sus clientes, sin que la empresa obtenga beneficios”, escribió Washburn en un comunicado enviado por correo electrónico. “El cliente paga lo que nosotros pagamos. Los costos registrados del gas natural son revisados por la Comisión de Servicios Públicos de Nevada (PUCN) para comprobar su razonabilidad y prudencia”.

Este aumento de tarifas se sumaría a la prevista para el 1° de abril. Se espera que la empresa presente su ajuste trimestral de tarifas a la PUC a finales de mes. Este aumento ocurre después de varios aumentos trimestrales de las tarifas del gas, la última de las cuales entró en vigor el 1° de enero.

Otros contribuyentes expresaron en la sesión su frustración por las actuales tarifas del gas.

“Estas cuentas de gas cada vez mayores significan menos dinero para las necesidades básicas, tales como alimentos, seguros, las necesidades escolares de los niños, las suscripciones de medicamentos, el ahorro doméstico para las familias vitales y mucho más”, dijo Marlon Anderson. “Pedimos a la Comisión de Servicios Públicos para hacer retroceder el gasto innecesario de Southwest Gas en los sistemas de gas. Le pedimos que aumente los programas de eficiencia energética y reduzca la demanda total de gas metano”.

G. LaVerne Gentry dijo que ni siquiera bajar el termostato ayuda.

“Cuando pasas de 25 dólares al mes a un precio tan alto como 196 dólares, mantienes el termostato a 69 y obtienes estos precios tan altos”, dijo Gentry. “No creo que sea justo que nadie tenga que pasar por eso”.

Varias organizaciones también hablaron en contra de los aumentos de tarifas en una conferencia de prensa celebrada por la Liga de Conservación de Nevada antes de que comenzara la sesión del consumidor.

Caring, Helping and Restoring Inc., Faith Organizing Alliance y Progressive Leadership Alliance of Nevada le pidieron a la PUC rechazar el aumento de las tarifas y centrarse en la financiación de programas de tecnología de energía limpia y eficiencia energética.

“He escuchado muchas historias de dificultades, conmoción e indignación, ya que los clientes de Southwest Gas reciben facturas de servicios públicos que se han duplicado o incluso triplicado. Son simplemente inaceptables”, declaró en la rueda de prensa Mary House, directora ejecutiva de CHR Inc. “La única manera de evitar que esto siga siendo un problema para las familias de Nevada es reducir nuestra dependencia (del gas natural)”.

En los próximos meses, la PUC recopilará más comentarios y testimonios sobre los aumentos de tarifas propuestos. Se celebrará una audiencia el 17 de mayo antes de votar sobre la presentación de Southwest Gas.

Washburn señaló que la PUC podría establecer aumentos de tarifas superiores o inferiores a los propuestos por Southwest Gas.