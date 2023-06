Estos son los seis peores hábitos de los conductores de Las Vegas

Un trabajador arregla conos de tránsito, el martes 14 de febrero de 2023, en el centro de Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Se ve el tránsito en la Interestatal 15 cerca del Strip en Las Vegas el lunes 17 de abril de 2023. (Cámaras RTC)

Si has vivido en Nevada más de cinco minutos, habrás visto a alguien hacer algo estúpido, peligroso o demente en las carreteras del valle.

Normalmente las tres cosas a la vez.

Hay muchas razones por las que se conduce mal en Las Vegas: la gente es de otros lugares y sus estilos de conducción no encajan aquí en el desierto. Las obras casi constantes en las calles del valle, ¡a veces incluso con obreros! – hacen que los desplazamientos al trabajo sean molestos.

Pero no importa por qué, si vas a conducir en Las Vegas, debes prepararte para cosas que harían que el mismísimo Gandhi se lanzara a una carnicería triestatal después de solo un par de semanas.

He aquí una lista parcial de algunos de los peores comportamientos al volante que hemos observado en Las Vegas.

Campistas de carril rápido

Son los que se ponen en el carril número 1 (el más próximo a la mediana), también conocido como carril de adelantamiento, y circulan a la velocidad máxima permitida mientras decenas de autos se desvían para adelantarles por la derecha. Los camioneros de gran tonelaje son famosos por ello en la Interestatal 15, ya que tratan de evitar la congestión creada por los autos que entran y salen de la autopista a lo largo del Strip. Estos conductores justifican su mal comportamiento diciendo que van al límite de velocidad y que, si alguien va más deprisa, está infringiendo la ley. La ley de tráfico, quizá, pero no la ley natural, que dicta que el tránsito más lento debe mantenerse a la derecha. Consejo profesional: si en una autopista todos van más rápido, el problema eres tú.

Sin intermitentes

Los conductores de Las Vegas operan según la presunción de Al Pacino en “El Padrino – Parte III”: nunca dejes que nadie sepa lo que estás pensando. Cambian de carril sin la menor indicación, y mucho menos un intermitente. En su defensa, si usaran un intermitente, la persona del carril de al lado probablemente aceleraría para evitar que les adelantaran, otra característica de la conducción de Las Vegas que sostiene que las carreteras son un juego de suma cero: Si no eres el primero, eres el último. Así que asume siempre que cualquier auto puede (y normalmente lo hará) hacer cualquier movimiento posible sin previo aviso en cualquier momento. Y, por supuesto, no puedes conducir por las calles de Las Vegas durante mucho tiempo antes de ver un auto con la señal de giro a la izquierda encendida mientras gira a la derecha. Es la escuela Sun Tzu (autor del Arte de la Guerra) de conducción, ya que toda conducción, como la guerra, se basa en el engaño.

Los que se saltan la fila

Todos lo vemos: Un carril está cerrado. Las señales lo advierten. La flecha intermitente lo indica. Los conos y los barriles lo advierten. Pero muchos conductores de Las Vegas se acercan solo unos centímetros al carril cerrado antes de decidirse a invadirlo, en lugar de incorporarse más atrás para garantizar la fluidez del tránsito. Para ser justos, las autoridades de transporte, como el Departamento de Transporte de Nevada, fomentan la llamada “incorporación con cremallera”, pero suelen ser quienes han estropeado irremediablemente la carretera en primer lugar, así que seguir sus consejos es como asistir a una conferencia sobre humanismo del doctor Hannibal Lecter. Así que prepárate para dejar pasar a estos saltadores de fila en el último segundo posible, o mantente firme y arriésgate a una colisión.

Conducción distraída

Usar un teléfono celular en la mano para hacer llamadas o enviar mensajes de texto ha sido ilegal en Nevada desde 2011, pero muy pocas personas prestan atención a esa ley. De hecho, si alguien está conduciendo demasiado lento, no mantiene su carril de circulación o zigzaguea entre carriles, es más probable que esté enviando mensajes de texto que borracho. Las multas por infracción (50 dólares por la primera infracción en un periodo de siete años, 100 dólares por la segunda y 250 dólares por la tercera y siguientes) no disuaden precisamente de esta práctica. Y los conductores no son precisamente tímidos al respecto, sosteniendo el teléfono a la vista de cualquiera, salvo por los agentes de policía que nunca parecen estar cerca cuando se es testigo de esta forma particular de comportamiento vial enfurecedor.

Voy a entrar, ¡frena!

Esto ocurre a menudo en las principales calles de superficie: Los conductores se incorporan al tránsito desde un centro comercial a unas 10 mph, directamente en la trayectoria del tránsito que viene en sentido contrario a 45 mph, provocando que la gente frene bruscamente para evitar una colisión. Lo más probable es que el conductor infractor diga que no vio el tránsito que venía en sentido contrario o que calculó mal la velocidad o la distancia, pero la realidad es que la mayoría de las personas solo quieren esperar, así que se meten y dejan que otros frenen. Así que mantente alerta cuando circules por el carril de la acera en cualquier calle importante de la ciudad.

Saltarse semáforos en rojo

Ocurre continuamente: los cuatro, cinco o seis últimos autos que llegan a un cruce se saltan el semáforo en rojo para no tener que esperar al siguiente ciclo. Y para ser justos, los semáforos de esta ciudad están tan mal sincronizados que casi se puede perdonar a los que se saltan los semáforos en rojo, sobre todo a los que se dan cuenta de que, si se saltan solo ese semáforo en rojo, se saltarán todos los semáforos en verde de esa calle durante el resto del trayecto. Pero es peligroso, ya que los demás conductores impacientes han estado esperando su verde como un niño que espera abrir los regalos la mañana de Navidad. Así que solo recuerda este sabio consejo: Trata cada semáforo en rojo como una señal de paro, y espera un segundo o dos antes de continuar. Probablemente te piten, pero es mejor que ser atropellado por un conductor que se salta el semáforo.