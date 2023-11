Estos son los grandes temas que podrían llevar a una huelga en los casinos del Strip

Bartenders, amas de llaves, meseros y otros trabajadores de la hostelería irán a la huelga el viernes si el Sindicato de la Culinaria Local 226 no llega a un nuevo acuerdo con los operadores de casinos antes de las 5 a.m.

Miembros del Sindicato de la Culinaria Local 226 protestan por un nuevo contrato durante una manifestación a lo largo de Las Vegas Boulevard el miércoles 25 de octubre de 2023, en Las Vegas. El sindicato está negociando un nuevo contrato con tres grandes empresas de casinos. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Miles de miembros del Sindicato de la Culinaria Local 226 se manifiestan a lo largo de Las Vegas Boulevard el miércoles 25 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Meseros, amas de llaves, botones, camareros y otros trabajadores de la hostelería en el Strip de Las Vegas se están preparando para ir a la huelga el viernes por la mañana si varios empleadores no llegan a un acuerdo sobre un nuevo contrato de cinco años antes de las 5 a.m.

Los responsables del Sindicato de la Culinaria Local 226 han programado sesiones de negociación con Caesars Entertainment el martes, con MGM Resorts International para el miércoles y con Wynn Resorts para el jueves, según informó el sindicato el lunes. Mientras tanto, sus miembros -que representan a unos 53 mil afiliados en Las Vegas- se preparan para las filas de piquetes en Las Vegas Boulevard.

“Estamos unidos sin claridad entre departamentos”, dijo James Franklin, mesero de banquetes del Bellagio, añadiendo que las empresas necesitarían “firmar un contrato justo” para evitar una huelga.

Esto es todo lo que hay que saber ante la inminencia de una huelga.

¿Quién podría ir a la huelga?

Los trabajadores de hostelería de 18 establecimientos operados por MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts serían los primeros en abandonar sus puestos de trabajo, según informaron los responsables sindicales. Estas empresas son los tres mayores empleadores del Strip, con unos 35 mil afiliados sindicales.

Solo una de las propiedades de MGM Resorts no vería un paro inmediato: El Cosmopolitan, porque pasó a ser propiedad de MGM en 2022.

¿Cuáles son los grandes temas?

– Salarios más altos: Los negociadores sindicales afirman que están luchando por “el mayor aumento salarial jamás” negociado en la historia de la organización.

El secretario-tesorero Ted Pappageorge ha dicho que se han producido “algunos avances” en las negociaciones económicas -no se han hecho públicas las peticiones exactas-, pero no los suficientes como para poner fin a las discusiones. En la declaración de ingresos del tercer trimestre de la compañía el martes, el director ejecutivo de Caesars Tom Reeg estuvo de acuerdo en que el contrato de la compañía con el sindicato sería una gran ganancia para los empleados, llamándolo “bien merecido”.

– Limpieza diaria de habitaciones: El sindicato también está luchando por reducir las cuotas de limpieza y reinstaurar una política de limpieza diaria de las habitaciones. Los encargados de las habitaciones dicen que están sobrecargados con una carga de trabajo más importante porque limpian más a menudo las habitaciones a la salida, cuando están más sucias. También dicen que el flujo de trabajo es menos seguro porque envía a los trabajadores por todo el hotel en lugar de mantenerlos en una zona donde pueden familiarizarse con los huéspedes y los compañeros de trabajo cercanos.

Las empresas ya han dicho que los clientes no piden que se limpien las habitaciones con tanta frecuencia y que no tienen personal para hacerlo.

– Mayores protecciones tecnológicas, aviso si se recortan empleos: El sindicato de la culinaria también quiere reforzar las protecciones tecnológicas para garantizar la notificación previa cuando las nuevas tecnologías afecten a los puestos de trabajo. Pappageorge explicó el jueves que algunas empresas propusieron recortar el plazo de preaviso de seis meses en caso de despido o reducción de jornada.

Otras demandas relacionadas con la tecnología incluyen el derecho a negociar sobre la tecnología que rastrea la ubicación de los empleados o la mensajería entre trabajadores.

Además, el sindicato pretende obtener protecciones adicionales a la cláusula de no huelga. Algunos restaurantes de los casinos-resort del Strip no están sindicados, y la Culinaria quiere dejar claro que el contrato no les impide tomar medidas contra los restaurantes no sindicados de la propiedad.

¿Es esto importante?

Una huelga del Sindicato de la Culinaria podría afectar a los planes para las festividades del Grand Prix de Las Vegas, que comienzan seis días después de la fecha límite de la huelga. Se espera que la carrera de Fórmula Uno atraiga la atención de las retransmisiones internacionales y atraiga a un nuevo grupo demográfico de turistas entre los 105 mil espectadores diarios estimados.

La última vez que se inició una huelga a gran escala en el Strip fue hace casi cuatro décadas. En 1984, la Culinaria y varios sindicatos afines se declararon en huelga durante más de dos meses en 32 establecimientos. Alrededor de 17 mil trabajadores se declararon en huelga y perdieron un estimado de 75 millones de dólares en salarios y beneficios, informó The Associated Press en 2018.