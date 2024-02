Estos dos resorts del Strip, que celebran aniversarios, se vieron afectados por tragedias

Vista exterior del Mandalay Bay en Las Vegas, el miércoles 17 de febrero de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Los ganadores de Love Island 2, Justine Ndiba, en el centro a la izquierda, y Caleb Corprew, en el centro a la derecha, pulsan un botón para disparar confeti durante la celebración de la reapertura del The Cromwell como un nuevo hotel-casino solo para 21 personas tras el cierre del COVID-19 el jueves 29 de octubre de 2020, en Las Vegas. Les flanquean Gary Selesner, presidente regional de Caesars Entertainment, a la izquierda, y Ken Janssen, a la derecha, vicepresidente sénior y director general del The Cromwell. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Drai's Beach Club en The Cromwell se ve durante la gran inauguración del hotel, el miércoles 21 de mayo de 2014. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

The Cromwell se ve durante la gran inauguración el miércoles 21 de mayo de 2014. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

El casino-hotel Cromwell en Las Vegas se ve durante la gran ceremonia de apertura el miércoles 21 de mayo de 2014. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Una vista exterior del Mandalay Bay en Las Vegas el miércoles 17 de febrero de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Vista exterior del Barbary Coast Hotel Casino en el Strip de Las Vegas el lunes 2 de octubre de 2006. (Craig L. Moran/Las Vegas Review-Journal)

El casino Barbary Coast en Las Vegas el martes 6 de septiembre de 2005. Boyd Gaming ha comprado el terreno sobre el que se asienta Barbary Coast. (Isaac Brekken/Las Vegas Review-Journal)

Un grupo de personas pasea por el interior del antiguo Barbary Coast en su reapertura oficial como Bill's Gamblin' Hall & Saloon el jueves 1° de marzo de 2007, en Las Vegas. (Gary Thompson/Las Vegas Review-Journal)

Bill's Gamblin' Hall and Saloon, un hotel-casino de Harrah's Entertainment, anteriormente Barbary Coast, en la esquina de Las Vegas Boulevard y Flamingo Road, el jueves 17 de abril de 2008. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Barbary Coast Hotel and Casino en el Strip, el lunes 2 de octubre de 2006. (Craig L. Moran/Las Vegas Review-Journal)

Dos resorts del Strip con conexiones a tragedias en Las Vegas celebran aniversarios significativos el sábado, pero los dueños corporativos no están planeando ningún evento especial para conmemorarlos.

Representantes de Caesars Entertainment Inc. dijeron que no hay nada especial previsto en The Cromwell, que cumplirá 45 años operando en la esquina noreste de Flamingo Road y Las Vegas Boulevard.

Más al sur, MGM Resorts International no tiene prevista ninguna celebración para el 25 aniversario de la apertura de Mandalay Bay.

Un representante de Caesars dijo que The Cromwell podría celebrar un evento de mayor envergadura a finales de la primavera, cuando el establecimiento de 188 habitaciones cumpla 10 años como propiedad de Caesars el 21 de abril.

Comercializado como el primer hotel boutique del Strip, The Cromwell abrió sus puertas el 2 de marzo de 1979 como el Barbary Coast, construido por Michael Gaughan en el sitio de lo que fue el motel Desert Villa, más tarde Empey’s Desert Villa y el Times Square Motel.

Gaughan tuvo que luchar contra el Caesars Palace, el Dunes, el Flamingo Hilton y el MGM Grand (que ocupaba el edificio conocido ahora como Horseshoe), que se quejaban de que el proyecto de Gaughan crearía demasiado tránsito adicional para la zona.

Gaughan convenció a la Comisión del Condado Clark para que emitiera una variante que le permitiera construir, y una vez que el Barbary Coast abrió el 2 de marzo de 1979, fue un éxito que permitió a Gaughan formar Coast Casinos.

El Barbary Coast pasó a la historia cuando Gaughan cerró la propiedad para poder usarla como centro de ayuda para los sobrevivientes del incendio del MGM Grand el 21 de noviembre de 1980.

Boyd Gaming Corp. adquirió Coast Casinos y Barbary Coast a Gaughan en 2004. Finalmente, Boyd se lo cambió a Harrah’s Entertainment Inc. por terrenos cerca del Stardust para la eventual construcción de Echelon Place, un proyecto que nunca llegó a materializarse.

En 2007, Harrah’s, que se convirtió en Caesars Entertainment, rebautizó el local como Bill’s Gamblin’ Hall and Saloon, en honor del fundador de la empresa, Bill Harrah.

Al expandirse, Caesars optó por renovar Bill’s y en 2014 pasó a llamarse The Cromwell.

Historia del Mandalay Bay

Mandalay Bay, inaugurado el 2 de marzo de 1999, fue el segundo de los tres resorts de lujo abiertos en el plazo de un año, entre Bellagio, en octubre de 1998, y The Venetian, en mayo de 1999.

Se construyó en los terrenos que antes ocupaba Hacienda, que fue implosionado en la víspera de Año Nuevo de 1996.

El megaresort, de 43 pisos y 3,200 habitaciones, fue construido por Circus Circus Enterprises y fue el tercero construido por esta empresa solo al sur de Tropicana Avenue: Excalibur, Luxor y Mandalay Bay.

Con el tiempo, Circus Circus Enterprises fue absorbida por MGM Mirage y, finalmente, por MGM Resorts International.

Fue uno de los últimos grandes resorts construidos por menos de mil millones de dólares. También fue uno de los primeros en dedicar pisos a otra empresa hotelera: el hotel Four Seasons ocupa cinco pisos de una de las torres del Mandalay.

Con una temática tropical de los Mares del Sur, la zona de baño del Mandalay Bay incluye una playa de arena blanca que también sirve de escenario para conciertos. Su acuario Shark Reef es una popular atracción turística.

El Mandalay Events Center, con capacidad para 12 mil espectadores e inaugurado en abril de 1999, pasó a llamarse Michelob Ultra Arena en 2021 y es la sede del equipo de básquetbol de la WNBA Las Vegas Aces y del equipo de lacrosse Las Vegas Desert Dogs.

El resort se amplió en 2003 con una nueva torre hotelera -llamada originalmente THEhotel at Mandalay Bay, pero rebautizada posteriormente Delano Las Vegas- y un centro de convenciones.

Ese año también se añadió Mandalay Place, un centro comercial que conectaba el resort con Luxor.

Mandalay Bay fue escenario de una de las peores tragedias de Las Vegas, el tiroteo mortal de 60 personas desde el piso 32 del hotel el 1° de octubre de 2017.

La proximidad del Mandalay Bay al Allegiant Stadium lo ha convertido en un destino previo y posterior a los partidos de los Raiders de Las Vegas y fue el resort más cercano al Super Bowl 58.