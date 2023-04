Este ícono del centro de Las Vegas infringe código de la ciudad

El hombre lleva 75 años seguidos fumando un cigarro, pero ahora no encuentra la luz. Y las quejas han crecido lo suficiente como para que la ciudad intervenga.

El letrero luminoso Vegas Vic, creado por una agencia neoyorquina en 1945 a instancias de la Cámara de Comercio de Las Vegas para promocionar la ciudad, lleva meses apagado en su sitio en el 25 E. de Fremont Street, bajo Fremont Street Experience.

“Este letrero está ubicado en Downtown Casino Overlay District. Debe estar completamente iluminado desde al menos una hora antes del anochecer hasta una hora después del amanecer”, dijo el portavoz de la ciudad de Las Vegas, Jace Radke.

Pero no ha sido así, lo que ha provocado una inspección.

“Hemos recibido múltiples comentarios sobre que el letrero Vegas Vic no está iluminado”, dijo la ciudad de Las Vegas en Twitter. “Nuestro equipo de Aplicación del Código respondió y encontró que el letrero estaba en infringiendo nuestro código de señalización municipal. Se emitió un aviso de corrección al dueño el 24 de abril”.

