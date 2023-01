‘Estamos en crisis’: Ciudad estudia todas las opciones para albergar animales

Mientras los grupos activistas en defensa de los animales siguen denunciando las condiciones de The Animal Foundation, la ciudad de Las Vegas ha elaborado un reporte en el que se expone lo que costaría construir y operar su propio refugio o cambiar de proveedor.

enero 12, 2023 - 9:31 am

Manifestantes contra el refugio The Animal Foundation, entre ellos los ex empleados Steve Collier, Lorna McQuinn y Dawn Driggers, de izquierda a derecha, frente al Ayuntamiento de Las Vegas antes de una reunión del Concejo Municipal el miércoles 19 de octubre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

ARCHIVO - Hilarie Grey, directora ejecutiva de The Animal Foundation, se dirige a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la entrada del vestíbulo de The Animal Foundation en Las Vegas, el lunes 26 de septiembre de 2022. Grey habló de las recientes y repentinas dimisiones de personal y de la abrumadora cantidad de animales ingresados. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Mientras los grupos activistas en defensa de los animales siguen denunciando las condiciones de The Animal Foundation, la ciudad de Las Vegas ha elaborado un reporte en el que se expone lo que costaría construir y operar su propio refugio o cambiar de proveedor.

“Ahora mismo estamos en crisis”, dijo el miércoles la concejal Victoria Seaman.

La construcción del refugio podría costar unos 35 millones de dólares y su funcionamiento, según las necesidades actuales, unos seis millones de dólares anuales, dijo el miércoles a los legisladores el administrador municipal de Las Vegas, Jorge Cervantes, citando cifras preliminares.

El dinero procedería de los presupuestos anuales de capital de la ciudad, que se componen de los excedentes del presupuesto general usados para financiar otros intereses contrapuestos, dijo.

Si la necesidad de albergar animales sigue creciendo, “podría ser un reto para nosotros, pero es el espacio del que disponemos”, dijo Cervantes.

La ciudad posee un terreno adyacente a The Animal Foundation donde se encuentra un parque de bomberos de Las Vegas con 3.3 acres disponibles para un posible refugio, según Rosa Cortez, subdirectora de obras públicas de la ciudad.

La instalación ofrecería servicios veterinarios y otros programas de realojamiento de animales, como adopciones, según la presentación.

Preparado por el personal municipal, el análisis financiero se originó en torno a los problemas del refugio sin ánimo de lucro, que en 2022 registró un desbordamiento de animales, un brote de enfermedad respiratoria canina, bajas de personal y una inspección sorpresa de Seaman, que presentó fotos de una zona de admisión de animales en aparentes condiciones “repugnantes”.

El personal profundizará en el asunto

Durante la reunión del Concejo Municipal del miércoles, los legisladores dieron instrucciones al personal para que explorara el funcionamiento de los refugios de animales en ciudades similares a Las Vegas y para que viera si era posible alguna medida de alivio en la próxima sesión de la Legislatura de Nevada, pero por lo demás no tomaron ninguna otra medida.

Si operara su propio refugio, la ciudad podría encontrarse con problemas similares a los que afronta The Animal Foundation. Entre ellos figuran la escasez de personal veterinario y de voluntarios y el crecimiento de la población de residentes y animales, dijeron los funcionarios.

Cervantes dijo que el precio actual no tenía en cuenta el crecimiento de la población ni la escasez de voluntarios para desempeñar funciones cruciales.

“Se puede poner un curita hoy, pero no va a funcionar”, dijo la alcaldesa Carolyn Goodman, y añadió que la ciudad tiene que estudiar la cuestión a fondo.

Las Vegas, el Condado Clark y North Las Vegas financian parcialmente The Animal Foundation mediante un contrato regional, que expira en 2026, que aporta aproximadamente un tercio de su presupuesto total. En 2020, esa cifra era de 4.7 millones de dólares.

Tras la protesta pública, Las Vegas ordenó una auditoría de las finanzas del refugio. Los directores de la fundación han afirmado que la pandemia y la recesión económica han incrementado el número de admisiones de animales en todo el país.

Los funcionarios municipales han afirmado que los problemas que han surgido con la fundación durante las inspecciones mensuales se han abordado oportunamente.

Otros factores de costo

Aunque Las Vegas construyera sus propias instalaciones, tendría que pagar 2.5 millones de dólares en bonos que vencen en 2027 para un proyecto de ampliación de The Animal Foundation, ubicado en 655 N. Mojave Road, dijo Cervantes.

La concejal Olivia Díaz dijo que cualquier decisión tendría que tener en cuenta los datos que demuestren las deficiencias de The Animal Foundation.

“No es justo que digamos: ‘Tenemos que dar marcha atrás e ir por otro camino’ si no tenemos un set completo de datos”, dijo.

Como gobierno local encargado de proporcionar servicios de alcantarillado y otras infraestructuras, otros servicios pueden ser una zona gris.

“El aspecto de los servicios sociales es a veces un tramo cuando nos involucramos”, dijo Díaz.

Para mitigar el problema, la ciudad se asoció con el rescate de animales Hearts Alive Village -asignando 250 mil dólares del American Rescue Plan- y está en negociaciones con la organización “Heaven Can Wait”, que presta servicios de esterilización y castración en Henderson.

El Concejo aprueba el aumento de mascotas

El miércoles, el Ayuntamiento votó a favor de aprobar una ordenanza para aumentar de cuatro a seis el número de perros y gatos que pueden residir en una misma vivienda sin permiso.

Seaman, llamado a una mayor inmediatez, dijo que la ciudad no está haciendo lo suficiente para resolver los problemas de The Animal Foundation y que no bastaría con realizar inspecciones.

Los seis millones de dólares de costos operativos anuales pueden compensarse con tasas, dijo.

Seaman dijo que no existe “ningún plan de respaldo” si The Animal Foundation se ve obstaculizada por otro brote de enfermedad.

“No se trata de un problema nuevo, sino de un problema de décadas con nuestro socio”, dijo. “Tenemos una oportunidad para intentar hacerlo bien”.