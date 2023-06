Estafa de un impostor por un mdd en un resort del centro de la ciudad; un hombre es acusado

junio 29, 2023 - 8:45 am

Erik Gutiérrez-Martínez está acusado de robar más de 100 mil dólares en relación con una presunta estafa el 17 de junio de 2023, que estafó al Circa Resort and Casino de Las Vegas más de 1.1 millones de dólares. (Departamento de Policía Metropolitana)

Derek Stevens, copropietario del Circa, en la alfombra azul del torneo de póker Baller Dream Celebrity en Legacy Club del Circa el 30 de abril de 2023. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Circa Resort & Casino se muestra el martes 22 de marzo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

El hotel más grande del centro de Las Vegas fue estafado por más de un millón de dólares después de que una llamada estafa de impostores engañara a una empleada haciéndole creer que estaba entregando bolsas de dinero en efectivo a dos hombres en cuatro lugares diferentes en nombre de uno de los dueños del hotel, dijo la policía.

Circa perdió 1.17 millones de dólares en la estafa del 17 de junio, en la que alguien se hizo pasar por dueño del hotel, según el reporte de arrestos del Departamento de Policía Metropolitana.

Erik Gutiérrez-Martínez, de 23 años, que vive con su tía en un parque de casas rodantes al este de Las Vegas, fue arrestado por un delito de robo de más de 100 mil dólares, según el reporte.

Cuando la policía arrestó a Gutiérrez-Martínez, encontró una bolsa grande con algo menos de 850 mil dólares en fajos, con “Circa” escrito en el fajo, según el reporte del arresto.

Circa, que abrió sus puertas en 2020, es propiedad de los hermanos Derek y Greg Stevens. Mientras que Greg Stevens se mantiene en gran medida fuera de los focos, Derek Stevens es el director ejecutivo del hotel y casino y su cara pública.

Contactado por teléfono el lunes por la noche, Derek Stevens dijo que acababa de publicar sus comentarios sobre el arresto en Twitter.

“Aunque me encanta una buena historia de relaciones públicas, esta no es una de ellas”, tuiteó Stevens el lunes por la noche. “@CircaLasVegas está cooperando con @LVMPD en esta investigación. Apreciamos enormemente sus esfuerzos hasta la fecha y no podemos hacer más comentarios debido a una investigación EN CURSO”.

La policía dijo que una estafa similar también se llevó a cabo a nivel local y en otro estado. El reporte no decía dónde.

“El hecho es muy similar a un incidente anterior que ocurrió en otra propiedad aquí en el Condado Clark, así como en otro estado”, dijo la policía en el reporte de arresto.

Según el reporte de arresto, un empleado de la jaula del casino Circa recibió una llamada de una persona que decía ser uno de los dueños del Circa a las 4:30 a.m. del 17 de junio. Dado que el reporte proporcionado al Review-Journal fue tachado, no está claro si la persona se hacía pasar por Derek o Greg Stevens.

La persona le dijo al empleado que el departamento de bomberos necesitaría un pago por los dispositivos de seguridad contra incendios para el lunes, que era dentro de dos días.

La empleada también recibió mensajes de texto, creyendo que procedían de su supervisor directo. Informó a la policía de que le habían dicho por teléfono que tomara 320 mil dólares de la jaula del casino, que es el eje central del dinero de un casino, y los entregara a un Terrible Herbst en Charleston Boulevard y Rancho Drive.

No está claro de quién pensaba la mujer que estaba recibiendo instrucciones, pero ella creía que estaba entregando el dinero en nombre de los dueños y la gestión de Circa, dijo la policía.

Se le dijo que depositara el dinero en un cajero automático de bitcoin, según el reporte, pero la máquina no le permitió hacer más depósitos después de que hizo tres depósitos de 1,900 dólares.

A continuación, se le dijo que llevara el dinero restante, alrededor de 314 mil dólares, a un hombre en un Circle K en Valley View Boulevard en Alta Drive.

Después, le dijeron que tomara 350 mil dólares de la jaula del casino y se los llevara a otro hombre, del que le dijeron que era el abogado de Circa, en un AutoZone de Las Vegas Boulevard North con North Nellis Boulevard.

Luego, le dijeron que llevara 500 mil dólares de la jaula al mismo hombre al que había entregado los 350 mil dólares, pero esta vez el intercambio de dinero se realizó en un IHOP de East Craig Road, entre North Nellis y North Las Vegas Boulevard.

Cuando la empleada regresó a Circa, el personal de seguridad la detuvo y se llamó a la policía. La empleada no fue arrestada.

Los detectives de la Policía Metropolitana vieron el video de vigilancia del IHOP y finalmente pudieron obtener el número de placa vehicular de una van Nissan usada por el hombre que le quitó el dinero a la empleada en el restaurante. Esto condujo a los detectives a un parque de casas rodantes en Nellis, justo al sur de Las Vegas Boulevard, que los llevó hasta Gutiérrez-Martínez.

Según el reporte, la policía ejecutó una orden en la casa de Gutiérrez-Martínez y descubrió los 849,900 dólares en efectivo. La empleada también identificó a Gutiérrez-Martínez como el hombre al que dio el dinero en el IHOP y AutoZone, dijo la policía.

La policía dijo que aún no estaba claro a quién le dio los 314 mil dólares en el Circle K en Valley View.

Una audiencia preliminar para Gutiérrez-Martínez está fijada para el 24 de agosto, según los registros del Tribunal de Justicia.