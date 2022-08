Estado aprueba nueva preparatoria en Las Vegas centrada en la construcción

agosto 30, 2022 - 10:00 am

Reunión de la junta directiva de la Autoridad de Escuelas Públicas Chárter del Estado de Nevada en el Grant Sawyer State Office Building de Las Vegas, el viernes 26 de enero de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La junta de la Autoridad de Escuelas Públicas Chárter del Estado de Nevada votó el lunes por unanimidad la aprobación de una nueva preparatoria centrada en las profesiones de la construcción.

Está previsto que la “Southern Nevada Trades High School” abra sus puertas en agosto de 2023 en Bledsoe Lane, en Las Vegas, inicialmente con un máximo de 200 alumnos de noveno y décimo grado. Tiene previsto ampliarse gradualmente.

Tras compartir su propia experiencia como estudiante, el presidente del consejo escolar, Brett Willis -dueño de la empresa de construcción Silver Lake- dijo: “Me sigue preocupando que los estudiantes no tengan una exposición positiva a los oficios”.

La escuela pretende arreglar eso, dijo, señalando que es necesario que los alumnos vean cómo se refuerzan mutuamente los estudios y la formación profesional y técnica.

Como parte de la aprobación de la escuela, esta debe cumplir un puñado de condiciones estatales en determinados plazos, como proporcionar un plan para la contratación de un director, un acuerdo totalmente ejecutado con la ACE High School de Reno para “servicios y apoyos continuos”, un presupuesto revisado que incluya un profesor de inglés durante el primer año y completar un proceso de preapertura para las nuevas escuelas chárter.

La Southern Nevada Trades High School sigue el modelo de la ACE High School, una escuela pública chárter patrocinada por el Distrito Escolar del Condado Washoe.

ACE es el estándar de oro en lo que respecta a las asociaciones entre la comunidad y la escuela, dijo la presidenta de la junta de la autoridad chárter, Melissa Mackedon.

“Nunca he visto a nadie hacerlo mejor”, dijo.

En la zona de Las Vegas ya hay academias profesionales y técnicas del Distrito Escolar del Condado Clark, y su nueva Academia Central de Formación Técnica.

Dos solicitudes rechazadas

El lunes, la junta de la autoridad rechazó dos solicitudes de nuevas escuelas -Rooted School-Clark County y Mind Your Books Charter School: The Jackie Collins Campus- diciendo que las solicitudes no cumplían los requisitos mínimos del estado.

Los solicitantes cuyas escuelas han sido rechazadas serán notificados por escrito esta semana, dijo la directora ejecutiva de la autoridad chárter, Rebecca Feiden. Tendrán 30 días para revisar y volver a presentar sus solicitudes, si así lo desean.

Las solicitudes que se vuelvan a presentar volverán a la junta de la autoridad chárter para su consideración en noviembre, dijo Feiden.

Tras un largo debate, el consejo decidió, en una votación dividida de cinco a dos, denegar la solicitud de la Rooted School-Clark County.

La preparatoria propuesta pretende abrir en agosto de 2023 y está afiliada a la Rooted School Foundation, que tiene campus en Nueva Orleans e Indianápolis, así como un campus que abrirá en agosto de 2023 en Vancouver, Washington.

El objetivo de la fundación es “reducir rápidamente la brecha de riqueza de Estados Unidos conectando a los adolescentes desatendidos y con talento con vías profesionales y financieras”, según los materiales de la reunión.

Un memorando de recomendación de la autoridad de la fundación afirma que existe “una misión y una visión claras y convincentes” para la escuela, y señala que Nevada se ha visto “gravemente afectada” por la pandemia del COVID-19.

El objetivo de la escuela es que los alumnos tengan una oferta de trabajo y una carta de aceptación en la universidad al graduarse, según los materiales de la reunión.

Sin embargo, el personal de la autoridad de la carta dijo que habían surgido incoherencias.

Una nota a pie de página en un memorando de recomendación afirma que varias secciones de la narrativa de la solicitud son “idénticas o casi idénticas a una solicitud presentada por un solicitante diferente” en el verano de 2021 y que “también incluyó erróneamente el nombre de ese antiguo solicitante en varios lugares”.

Además, la autoridad y el equipo de revisión consideraron que la solicitud era “difícil de entender por completo”, afirma el memorando.

“Realmente quiero apoyar esta escuela”, dijo Mackedon, señalando que deseaba que la solicitud no hubiera sido tan descuidada.

Shauntee Rosales, miembro de la junta, dijo que nadie espera una solicitud perfecta, pero que el solicitante debería mostrar un poco más de trabajo con los detalles, especialmente, con los académicos.

El lunes, la junta también denegó por unanimidad una solicitud para “Mind Your Books Charter School: The Jackie Collins Campus”.

La escuela había propuesto abrir en agosto de 2023 para alumnos de jardín de niños a séptimo grado y, eventualmente, expandirse para añadir el octavo grado.

Feiden dijo que se trata de un concepto interesante que combinaría lo académico con el apoyo socio-emocional, pero un comité de revisión consideró que la propuesta estaba poco desarrollada.

Cami Taiwo, exmaestra de ciencias que ahora dirige una organización sin ánimo de lucro llamada Mind Your Books Education y que lidera los esfuerzos para abrir la escuela chárter, le dijo a la junta que se sintió aliviada al ver el informe de recomendación de la autoridad.

“Ya no estoy volando a ciegas”, dijo.

Taiwo dijo que en enero se presentará una solicitud revisada.