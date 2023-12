¿Está dañada la Sphere? Algunos LED de la popular atracción no funcionan correctamente

El exterior de la MSG Sphere en la mañana del 26 de diciembre de 2023. (Sean Hemmersmeier/Las Vegas Review-Journal)

Sphere Las Vegas sigue funcionando y no ha sufrido daños a pesar de una publicación nocturna en las redes sociales en la que se decía que había una “misteriosa grieta” en el exterior de la estructura.

Una publicación a la 1:30 a.m. del martes en la cuenta X, antes Twitter, de Las Vegas Locally mostraba fotos tomadas por la noche de la Sphere con una mancha blanca brillante y la leyenda “Ha aparecido una misteriosa grieta en la superficie de la Sphere”.

A mysterious crack has appeared on the surface of the Sphere. (📸 Amber Michelle) pic.twitter.com/mDWKArSAXh — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) December 26, 2023

Un portavoz de Sphere confirmó que no ha habido daños en la estructura.

Un reportero del Review-Journal observó el exterior de la Sphere alrededor las 10 a.m. del martes y vio que una pequeña parte de los 1.2 millones de pucks LED que componen la pantalla externa de la Sphere no funcionaban correctamente. Estos pucks seguían siendo blancos, mientras que el resto de los pucks cambiaban de color para las distintas pantallas de la Sphere. No se apreciaron daños visuales ni grietas en la Sphere.

Incluso a plena luz del día y con algunos pucks que no funcionaban correctamente, la Sphere seguía siendo una atracción popular para los curiosos que paseaban por Sands Avenue el martes.