Espera retrasos en el tráfico por procesión funeral de agente estatal y visita de Biden

Dos grandes eventos van a colapsar el tráfico en Las Vegas el viernes.

Un cortejo fúnebre que comienza a las 9:30 a.m. honrará a uno de los dos policías de la Patrulla de Carreteras de Nevada muertos por un conductor que se dio a la fuga a finales del mes pasado.

El servicio para el soldado Alberto Félix está programado para salir de Palm South Jones Mortuary, 1600 S. Jones Blvd., viajar hacia el norte por la U.S. Highway 95, hacia el sur por la Interstate 15, saliendo en el este de Sahara Avenue antes de girar hacia el sur por Las Vegas Boulevard. A continuación, la procesión se desplaza hacia 215 Beltway en dirección este y gira de nuevo hacia el norte en la U.S. 95 y sale en East Russell Road. A las 10:30 a.m. se celebrará un funeral en la Central Chuch, situada en 1001 New Beginnings Dr., en Henderson.

Más tarde, se espera que el presidente Joe Biden llegue al Aeropuerto Internacional Harry Reid para hacer un anuncio sobre los 3 mil millones de dólares en fondos federales que se destinarán al sistema ferroviario de alta velocidad entre Las Vegas y Los Ángeles, previsto por Brightline West y valorado en 12 mil millones de dólares. Las visitas presidenciales suelen provocar retrasos en el tráfico.