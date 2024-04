Espectáculo semanal de fuegos artificiales en el centro de Las Vegas

Fuegos artificiales explotan desde la Plaza justo después de la medianoche durante el Festival Time of Your Life en el Fremont Street Experience en el centro de Las Vegas en Las Vegas el lunes, 1° de enero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Un casino de Las Vegas llevará a los cielos del centro de la ciudad un clásico de Disneyland

El hotel-casino The Plaza pondrá en marcha los viernes de verano una serie semanal de fuegos artificiales en vivo, la Welcome to the Weekend Summer Friday Fireworks, inspirada en los frecuentes espectáculos del parque temático, según anunció el jueves.

“El Plaza es conocido por sus magníficos fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo y el 4 de julio, pero ¿quién dice que los fuegos artificiales son solo para esas fiestas?”. dijo el director ejecutivo del Plaza, Jonathan Jossel, en un comunicado de prensa. “Este verano, queríamos celebrarlo y hacer un regalo a todos los habitantes del centro compartiendo con ellos la emoción y la diversión de nuestros espectáculos de fuegos artificiales todos los viernes por la noche”.

Los espectáculos de fuegos artificiales comienzan a las 9:15 p.m., a partir del 24 de mayo para el fin de semana del Memorial Day y hasta el 30 de agosto para el fin de semana del Labor Day, según la propiedad ubicada al final de Fremont Street Experience, en Main Street. Un portavoz de la propiedad dijo que el espectáculo durará “varios minutos”.

Los casinos de la zona de Fremont Street afirman que el espectáculo contribuirá al ambiente festivo del centro comercial peatonal.

Derek Stevens, dueño de Circa, afirma en el comunicado: “El espectáculo semanal de fuegos artificiales elevará a un nuevo nivel el ambiente festivo de Fremont Street. Es una magnífica adición para todo el vecindario, ya que proporciona otra razón emocionante para que los visitantes vengan al centro. Muchas gracias a Jonathan y al equipo de Plaza por hacer realidad esta idea. Disfrutaremos del espectáculo cada semana desde el salón de la azotea de Circa, Legacy Club”.

Los espectáculos dependen del tiempo. Consulta las actualizaciones en las redes sociales del casino-resort.