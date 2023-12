‘Es simplemente hermoso’: Durango abre sus puertas en el suroeste del valle – FOTOS

diciembre 6, 2023 - 11:26 am

Durango abre sus puertas con fuegos artificiales Los fuegos artificiales rodean el nuevo Casino de Durango el martes 5 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La YouTuber Norma Geli, a la izquierda, y la TikTokker Lydia Penn asisten a la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ejecutivos e invitados llegan a la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ejecutivos, de izquierda a derecha, el director general David Horn, Frank Fertitta, IV, vicepresidente de operaciones de Station Casinos, Lorenzo J. Fertitta, vicepresidente de Red Rock Resorts, Frank J. Fertitta III, presidente y director ejecutivo de Red Rock Resorts, Victoria Fertitta-Crowe, vicepresidenta de operaciones de Station Casinos, y Scott Kreeger, presidente de Station Casinos, cortan el listón de apertura de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Algunos de los primeros clientes llegan durante la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los empleados del George Sportsmen's Lounge celebran la apertura de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Paulie James, cofundador de Uncle Paulie's prepara los pedidos durante la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El lounge interior/exterior Bel-Aire durante la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

John Moss como Santa Claus reacciona ante el premio mayor ganado por Marie Nankervis durante la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Se muestra el piso de juego durante la inauguración de Durango en Las Vegas el martes 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El piso de juego se muestra durante la apertura de Durango en Las Vegas el martes, 5 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los primeros huéspedes de Durango se vieron bañados por la luz del sol del desierto mientras hacían sus apuestas inaugurales y pasaban las llaves del hotel en el resort-casino más reciente de Station Casinos, un establecimiento diseñado para ser un oasis para jugadores y amantes de la gastronomía.

El resort-casino Durango abrió sus puertas al público el martes ante una multitud de clientes fieles y curiosos de Las Vegas que querían ver el interior del primer balneario centrado en los lugareños desde la apertura del M Resort en 2009.

Las puertas se abrieron a las 9.30 a.m., media hora antes de lo previsto, entre gritos y vítores de los primeros clientes. Muchos tenían sus cámaras de teléfono rodando mientras caminaban por primera vez.

Diane Anderson, de Omaha (Nebraska), y su hijo, Kent Glazier, residente en Las Vegas, fueron de los primeros en entrar en el casino. Esperaron junto a una multitud de unas 200 personas que hicieron fila por la mañana.

“Vengo unas tres veces al año y quería asistir a esta inauguración”, dijo Anderson. Para ello tuvo que cambiar sus reservas de avión. “Tenía todo preparado para venir en noviembre, pero cambiaron la fecha”.

Glazier admitió que no se había enterado del cambio de fecha hasta que su madre se lo comunicó. Vive cerca y está encantado con la comodidad de que Durango esté ubicado en el 6915 S. Durango Drive, en el suroeste del valle.

“Llevo viendo cómo se construye desde que se puso la primera piedra”, dice Glazier, jubilado. “Por fuera es solo bonito, así que sabía que tenía que ser uno de los primeros en verlo por dentro”.

Jugadores ansiosos

El director ejecutivo y presidente de Red Rock Resorts, Frank Fertitta III, dijo que esperaba que a la gente le gustara el nuevo enfoque de la empresa en cuanto a ofertas de lujo y su continua atención al servicio.

“Es una idea nueva, es una idea fresca”, dijo Fertitta al Review-Journal mientras estaba de pie en el centro de un foso repentinamente bullicioso a los 10 minutos de empezar a operar. “El casino es muy luminoso, con mucha luz solar entrando”.

El establecimiento se deshace de algunas de las ofertas típicas de Station Casinos, como una sala de cine, un boliche y un spa, para centrarse en el juego y los establecimientos de comida y bebida. El casino, de 83 mil pies cuadrados, cuenta con 2,300 máquinas tragamonedas, 63 juegos de mesa y una sala de apuestas deportivas. El libro -que cuenta con una pantalla LED de doble cara colgada en el centro sobre la barra y 4,200 pies cuadrados de espacio para pantallas- conecta con The George Sportsmen’s Lounge, un concepto de Fine Entertainment de Las Vegas con espacio interior y exterior.

El director general, David Horn, dijo el lunes que espera que el casino se solape en cierta medida con el buque insignia de la empresa, el Red Rock Casino, situado a casi 9 millas de distancia. Pero la empresa espera llegar a una nueva clientela en Mountain’s Edge, Rhodes Ranch y otras nuevas comunidades al sur de la circunvalación. El único otro juego en un radio de cinco millas se limita a las tabernas.

“Construimos este casino para buscar nuevos comportamientos y jugadores e invitar a nuevos clientes a nuestro casino”, dijo. “Este lugar se dirige a esa gente”.

Los clientes reaccionan

Durante todo el día, los clientes se arremolinaron de forma constante y ansiosa en torno a la propiedad. Se formaron pequeñas colas ante los cajeros automáticos y los canjeadores de vales de caja, y esperas más largas serpenteaban en torno al mostrador de servicios al jugador y ante los mostradores del salón de comidas.

El estacionamiento empezó a escasear en pocas horas y el tránsito se atascó en las arterias y el 215 Beltway durante toda la tarde.

John Dye, residente en Las Vegas, se sentó en la sala de apuestas deportivas a leer los periódicos que había traído, esperando leer mientras jugaba al keno en vivo en un lounge, como es su tradición en Red Rock. Pero el establecimiento no tiene keno en vivo (ni sala de bingo).

Dye se mostró decepcionado, pero interesado en aprender más sobre las apuestas deportivas. Al mismo tiempo, su esposa ganó 500 dólares jugando al Ultimate Texas Hold’em.

“Como no tengo keno en vivo, tengo que conocer las apuestas deportivas”, dijo mientras miraba el tablero de probabilidades.

Simi y Martha Maea vinieron desde Long Beach, California, para pasar las tres primeras noches de la inauguración de Durango. La pareja dijo que son socios de Station Casinos desde hace más de una década y querían conocer el nuevo establecimiento de la empresa.

La pareja describió el proceso de registro como fácil y los precios de las habitaciones como razonables, especialmente en comparación con los buenos hoteles de California. Según el hotel, las tarifas de este resort de 200 habitaciones empiezan en 399 dólares entre semana.

Tenían una habitación con cama matrimonial y sofá que Martha Maea describió como “preciosa”.

“Este es el nivel superior, en comparación con los otros casinos (de Stations)”, dijo Simi Maea.

“Ya estoy (dispuesta) a volver y alojarme de nuevo”, dijo Martha Maea.

Mucha comida

Otros clientes se mostraron entusiasmados con la amplia oferta gastronómica del establecimiento, que cuenta con cuatro restaurantes independientes, dos bares y la sala de comidas “Eat Your Heart Out”, con 11 puestos. Cuenta con una mezcla de restaurantes locales conocidos, como Shang Artisan Noodle, Yu Or Mi Sushi y Nielsen’s Frozen Custard, así como nuevos conceptos en el mercado. Ya a las 10 a.m., los clientes hacían cola en Irv’s Burgers, un restaurante típico de Los Ángeles, y en el Durango Oyster Bar.

Joshie Jacobs, recién llegada del sur de California, se mostró impresionada por la proximidad del establecimiento a su vecindario y por las opciones gastronómicas.

“Creo que voy a ir a comer sushi”, dijo. “Me gusta mucho que tengan tantas opciones de comida”.

El fundador de Vesta Coffee, Jerad Howard, pasó la mañana entre los dos locales de su cafetería, situados en el vestíbulo del hotel y en la zona de restaurantes. Howard dijo que la marca de cafeterías boutique, lanzada en 2016, había estado trabajando en los nuevos lugares desde que Station se acercó a ellos hace dos años.

“Estamos aliviados”, dijo Howard fuera de la cafetería del vestíbulo, directamente frente a las puertas principales del hotel y una exhibición floral de color rosa brillante que se convirtió en un lugar popular para tomar fotos. “Abrir es lo más difícil. Ahora esta es la parte divertida: estamos muy emocionados de que lleguen clientes y huéspedes para sorprenderlos”.