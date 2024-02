Es posible que en Summerlin y algunas zonas de LV caiga nieve mientras la lluvia llega al valle

Es posible que haya una caída ligera de nieve alrededor del 215 Beltway el jueves por la mañana en el cuarto día de una semana de tormenta, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

A la 1:30 a.m., lluvia ligera estaba cayendo en algunas partes del valle de Las Vegas, incluyendo Centennial Hills y North Las Vegas. La precipitación en el valle puede durar hasta el trayecto de la mañana antes de despejarse.

El viernes y el fin de semana del Super Bowl se espera que sea más fresco y más seco, con máximas en los 50 °F y mínimas en los 30°.

El miércoles, Lee Canyon permaneció cerrado por segundo día consecutivo mientras el personal trabajaba para mitigar el peligro de avalanchas. Se espera que la estación abra el jueves por la mañana, pero la posibilidad de que caiga nieve durante la noche podría alterar los planes.

La estación recibió 10 pulgadas de nieve desde el martes por la mañana hasta el miércoles por la mañana, con lo que el total de los últimos siete días asciende a 69.5 pulgadas y a 116.5 pulgadas por la temporada. Durante la noche es posible que caigan entre 5 y 10 pulgadas.

El miércoles llovió menos de un cuarto de pulgada en la mayor parte de la mitad norte del valle.

Un viernes parcialmente soleado debería convertirse en un día más soleado para el sábado y el domingo, con máximas alrededor de los 50°.

El sol se espera el sábado y el domingo con máximas cercanas a 55°.

ATTN DRIVERS: Due to heavy flooding and debris flow, State Route 190 is now closed within Death Valley National Park from Scotty's Castle Road to Zabriskie Point. There is no detour around this closure and other park roads may be experiencing flooding as well. pic.twitter.com/8fkon1L6X2

— Caltrans District 9 (@Caltrans9) February 7, 2024