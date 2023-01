Entre 10 y 12 toneladas de basura en el Strip tras America’s Party y celebraciones de Año Nuevo

enero 3, 2023 - 10:34 am

Fiesteros de Año Nuevo observan los fuegos artificiales en el Strip el sábado 31 de diciembre de 2022. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

Los fuegos artificiales de Año Nuevo estallan sobre el Strip vistos desde lo alto de la Torre Trump el domingo 1° de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Fiesteros de Año Nuevo, entre ellos Kathy Glover y su prometido Michael Montoya de Castle Rock, Colorado, bailan al ritmo de Bush que se presenta en 3rd Street State en Fremont Street Experience en el centro de Las Vegas el viernes 31 de diciembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Horas después de las celebraciones, aplausos y besos de Año Nuevo, quedaron más de 10 toneladas de basura por limpiar en Las Vegas Boulevard.

El servicio de Obras Públicas del Condado Clark desplegó 16 barredoras y 60 empleados para limpiar entre 10 y 12 toneladas de basura y reabrir el Strip de Las Vegas al tránsito de vehículos a las 4:30 a.m., según un tuit del condado.

“Mira los restos de America’s Party ‘23”, escribió el condado, compartiendo un video de una barredora de calles conduciendo hacia el norte pasando por Planet Hollywood.

Las autoridades predijeron que una multitud de hasta 400 mil personas daría la bienvenida al nuevo año en Las Vegas. Algunos disfrutaron del “NYE Time of Your Life Festival” de Fremont Street Experience, con tres escenarios en los que actuaron grupos como Bush, Sugar Ray y The Sugarhill Gang, mientras que otros se divirtieron con Pitbull en el club nocturno Fuego de Resorts World.

La ciudad de Las Vegas y las autoridades de Fremont Street Experience declinaron decir cuánta basura quedó en el centro.

“¡Nuestro gran equipo de conserjes estuvo limpiando durante todo el evento y nuestro centro comercial estaba limpio antes de que alguien se levantara esta mañana!”. El presidente y director ejecutivo de Fremont Street, Andrew Simon, escribió en un comunicado el domingo por la mañana. “Fue una noche récord de invitados para nosotros anoche y nuestro equipo de conserjes hace que parezca que fue un día más”.

Pocos asistentes trajeron paraguas, aunque una ligera lluvia comenzó alrededor de las 11 p.m. y continuó durante la mañana.

Varios heridos, un muerto

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana no proporcionó de inmediato cifras de tráfico y arrestos el domingo por la mañana, pero los registros de tránsito en internet mantenidos por el departamento mostraron que se reportaron seis accidentes con heridos entre la 1:25 a.m. y las 8:15 a.m. Se reportaron tres atropellamientos con fuga en el mismo periodo de tiempo.

Al menos una persona murió a las 12:36 a.m., cuando un motociclista chocó contra el borde de una acera y una pared de ladrillo.

La Policía Estatal de Nevada reportó dos accidentes con heridos el domingo por la mañana, en la Interestatal 15 y Spring Mountain Road y el 215 Beltway y South Jones Boulevard.

Los registros de la cárcel indicaron que 14 personas fueron arrestadas el sábado antes de medianoche y fichadas por cargos de encontrarse incapacitadas para conducir.

Los bomberos del Condado Clark respondieron a 307 llamados de emergencia entre las 8 p.m. del sábado y las 8 a.m. del domingo, incluyendo 49 choques, escribió la portavoz del condado Stacey Welling, en un comunicado.

También se reportaron seis incendios en exteriores, cuatro incendios en edificios, un incendio en un jacuzzi y un incendio en una casa rodante, dijo Welling.

Los bomberos también respondieron a 18 llamadas cerca del Strip relacionados con tropiezos, caídas e intoxicación.

El Departamento de Bomberos de Las Vegas respondió a 208 llamadas, incluidos tres incendios y una situación de materiales peligrosos. El departamento no proporcionó más información sobre los incendios reportados.