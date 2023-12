Encontrar un hogar: familias reciben ayuda de organización sin fines de lucro de Las Vegas

Victoria Mike dijo que está agradecida a CARE por ayudarla a conseguir un lugar propio el sábado 28 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Victoria Mike, con su hija de 13 años Cee'Ontae McSwain, dijo que está agradecida a CARE por ayudarla a conseguir un lugar propio el sábado 28 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Victoria Mike, segunda por la izquierda, visita, de izquierda a derecha, a su hermano Davon Parker, a sus sobrinas Nevaeh Parker, de 5 años, y Naliyah Parker, de 3, y a su madre Monique Clark en su apartamento de Las Vegas el sábado 28 de octubre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Al huir de una relación abusiva, Victoria Mike y su hija adolescente hicieron las maletas en un Nissan Maxima de 1992 al que llamaron hogar durante meses.

Guardaban pocas pertenencias -ropa y productos de higiene- preocupadas por encontrar vecindarios poco transitados y bien iluminados. Su sueño se veía perturbado por la policía, que les decía que no podían estacionar allí, declaró la madre de 29 años al Las Vegas Review-Journal.

“Es horrible”, dice sobre su situación como desamparadas. “Comíamos donde podíamos. Nos duchábamos donde podíamos”.

Un día de finales de abril, estacionada en Foremaster Lane, Mike vio el CARE (Critical Assistance Relief Effort) Complex situado dentro del Corridor of Hope Courtyard de la ciudad de Las Vegas, donde suelen congregarse los residentes sin hogar.

Según Michael Swecker, fundador y secretario de la junta directiva de CARE, esta organización sin fines de lucro pretende “llenar los vacíos de servicios” que la ciudad y otras organizaciones no pueden cubrir.

Sin esperar ninguna ayuda, Mike dijo que llenó una solicitud.

Se sorprendió cuando Swecker se puso en contacto con ella en menos de una hora.

A mediados de mayo, ella y su hija de 13 años tenían un techo bajo el que vivir.

El programa H2H de CARE proporciona asistencia financiera a las personas desamparadas que trabajan y necesitan ayuda para pagar las fuertes cuotas del primer mes asociadas con la renta de un lugar, dijo Swecker, y agregó que el programa ha ayudado a más de 200 personas como Mike desde 2017.

La abrumadora mayoría pudo permanecer alojada durante al menos un año, agregó.

“Estamos tratando de apuntar a la población que no tiene vivienda, pero que también está ganando suficiente dinero (para ser autosostenible)”, dijo Swecker.

Una mano amiga

El problema de los desamparados en el sur de Nevada se encuentra en un punto crítico.

Un censo de un día realizado a principios de este año determinó que los 6,566 desamparados locales contabilizados fue el número más alto desde 2015, según el Southern Nevada Homelessness Continuum of Care.

Los expertos locales en personas sin hogar esperan que la crisis empeore debido a la escasez de viviendas asequibles, la inflación y una explosión de desalojos.

Alrededor del 97 por ciento de los contados en el censo se encontraban en las calles, el desierto, campamentos y vehículos, dijeron las autoridades.

Para Swecker, la mejor manera de atajar este problema es aumentar el número de viviendas asequibles, ofrecer salarios dignos y agilizar las ayudas específicas que no queden atrapadas en un limbo burocrático.

“El sistema puede generar miles de millones de dólares para ayudas”, afirmó. “Pero si no se puede entregar a la gente en el momento adecuado, gran parte se desperdiciará”.

Swecker dijo que CARE rechaza el estereotipo de que “si estás desamparado, no intentas trabajar”, argumentando que hasta una cuarta parte de la población desamparada tiene empleo.

Un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Chicago situaba esa cifra en alrededor al 40 por ciento para quienes no se alojaban en albergues de emergencia.

Según Swecker, vivir en la calle y gastar dinero de vez en cuando en hoteles de larga estancia hace “difícil, si no imposible”, el ahorrar fondos para pagar las elevadas cuotas del primer mes cuando se renta una vivienda, afirma Swecker.

Además, añadió, estar desamparado dificulta conservar un empleo, lo que refuerza un círculo vicioso.

Dormir en un vehículo

Las luchas de Jasmine Scott comenzaron en 2018, después de que el nacimiento de su tercer hijo exacerbara un diagnóstico de depresión posparto.

“Me quedaba de un lugar a otro, yo y mi familia”, dijo.

Finalmente, terminaron desamparados.

Los niños, que ahora tienen 6, 8 y 10 años, se quedaron en casa de familiares, pero la pareja tuvo que dormir en su vehículo.

“Simplemente era muy incómodo”, dijo. “No es solo dormir en un auto; cuando te despiertas aún tienes que arreglarte y resolver el día… siempre pensando en los niños”.

Scott escuchó hablar de CARE después de que la rechazaran en un centro de acogida.

Dijo que la organización sin fines de lucro ayudó a colocar a la familia en un espacio de vida semanal antes de ubicarlos en un hogar dos semanas más tarde.

Tener un hogar “me dio más motivación, más consuelo sabiendo que puedo seguir centrándome en las cosas que hay que hacer, para no tener que volver a estar en esa situación”, dijo Scott al Review-Journal.

Misión de la organización sin fines de lucro

CARE se fundó a principios de la década de 2000 como un servicio móvil para alimentar a la población desamparada por la noche, comidas dirigidas a personas trabajadoras que -debido a sus empleos- no podían acceder a comidas diurnas en los albergues.

CARE compró su sede en 2014 y abrió las puertas tres años después.

La ciudad abandonó recientemente un esfuerzo para comprar el edificio que quería doblar en el Corridor of Hope, dijeron funcionarios sin fines de lucro.

La ubicación de la organización sin fines de lucro podría no funcionar en otro vecindario, dijo Andrew Levy, presidente de CARE.

“Creemos sinceramente que ofrecemos servicios a los más desfavorecidos que la ciudad no puede o, en este momento, no puede ofrecer a esos ciudadanos”, afirmó.

El edificio ofrece, entre otros servicios, taquillas personales, ropa, servicio de correo, aguaceros, una estación de carga, computadoras públicas, pases de autobús y comidas, dijo la organización sin fines de lucro.

También es un centro para otras organizaciones.

CARE se asoció con el Aghaby Comprehensive Community Health Center.

Aunque CARE dispone de una sala de reconocimiento médico, también cuenta con un servicio de transporte para llevar a los pacientes a la clínica fuera del sitio.

Una vez al mes, organizaciones externas se asocian para celebrar una feria de atención a la salud, cortes de pelo gratuitos e incluso servicios de peluquería para mascotas, explica la organización sin fines de lucro.

El complejo fue el primero en ofrecer agua potable gratuita las 24 horas del día en la zona.

Los críticos de la comunidad de servicios sociales han argumentado que alimentar e hidratar a los desamparados disuade a un subgrupo de la población de aceptar soluciones a más largo plazo, dijo Swecker.

“Yo no lo creo”, afirma. “No significa que ambas cosas no puedan tener mérito, pero es tan frío e insensible decir: ‘a costa de eso, vamos a dejar morir a la gente, o no darles agua’; no tiene sentido”.

‘Estabilidad’

La familia de Scott se mudó hace poco a una casa espaciosa, y dice que Swecker sigue controlándolos.

Ella es auxiliar médico y está estudiando una carrera de administración.

Dice que sus hijos por fin tienen espacio suficiente para enfocarse en su pasión por el arte, la ciencia y la magia.

“Solo quiero que tengan estabilidad para poder ayudarles a pagar la universidad en el futuro”, dijo.

Mike, la mujer que dormía en el Nissan, dijo que había días en los que impedía que su hija fuera a la escuela, porque no podía pagar el combustible. A veces la niña se quedaba con su padre, que no podía mantener un hogar estable.

Mike dijo que su trabajo a veces le reduce el horario y que CARE le subvencionó recientemente parte de la renta.

Sueña con ser enfermera. Pero por ahora, está contenta de que su hija tenga comida y un lugar donde dormir.

“De verdad”, dice, “solo quiero que mi bebé viva la vida y esté cómoda y no tenga que preocuparse por ningún problema”.