Empresa de Las Vegas condenada a pagar 3.6 mdd por prácticas salariales

Santos Canas y Daniel Carbajal, de Unforgettable Coatings, trabajan para pintar la Pizzería Nepali en el Paseo Warm Springs en 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un tribunal federal ordenó el mes pasado a Unforgettable Coatings Inc. con sede en Las Vegas, una empresa de pintura entre cuyos trabajos se incluyen partes del Allegiant Stadium, pagar unos 3.69 millones de dólares en multas por sus prácticas salariales.

La empresa, que usa mano de obra no sindicada, fue acusada por el Departamento de Trabajo (DOL) de violar la Ley de Normas Laborales Justas por falsificar los registros salariales para impedir que los trabajadores cobraran las horas extras adecuadas, falsificar los registros de nóminas para omitir a algunos trabajadores y exigir a algunos trabajadores que ofrecieran voluntariamente su tiempo los fines de semana para trabajar sin cobrar, según un comunicado de prensa del Departamento de Trabajo.

La decisión del juez Kent Dawson del Tribunal de Distrito de Estados Unidos se emitió como resultado de una investigación de cinco meses del DOL sobre Unforgettable Coatings, cuya primera denuncia se presentó en marzo de 2020.

Además de Nevada, la empresa de pinturas y revestimientos especiales dirigida por Cory Summerhays opera en Arizona, Idaho y Utah.

El DOL dijo que su investigación, que contó con la cooperación del distrito local del Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines y del Centro de Trabajadores de Arriba Las Vegas, abarcó infracciones desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2020 y afectó a 593 empleados. Se condenó a Unforgettable Coatings a pagar 1,81 millones de dólares en compensación por horas extra no pagadas y otros 1.81 millones para indemnizar a los empleados, a los que no se pagó puntualmente, así como otros gastos por un total de unos 68,100 dólares.

“El robo de salarios cometido por Cory Summerhays y Unforgettable Coatings Inc. fue atroz y deliberado”, declaró en un comunicado Jessica Looman, Administradora Adjunta Principal de Salarios y Horas del DOL. “El empresario negó a casi 600 trabajadores de cuatro estados el pago de las horas extra que tanto les había costado ganar, intentó ocultar su avaricia y sus acciones ilegales, y tomó represalias contra los trabajadores que preguntaron por qué los estaban engañando”.

Unforgettable Coatings dijo que aceptaba la oferta de acuerdo sin admitir culpabilidad ni haber actuado mal. Summerhays dijo en un comunicado que la empresa estaba dispuesta a litigar antes de que el DOL pusiera esta oferta sobre la mesa.

“El día que el DOL aceptó retirarse sin conclusiones de culpabilidad, establecimos con optimismo planes para seguir adelante”, dijo Summerhays.

Dijo que el hecho de que Unforgettable Coatings usara mano de obra no sindicada puede haber contribuido a la investigación del DOL.

“Una de las lecciones aprendidas a través de este proceso es que no podemos dar por sentado que siempre se producirá una evaluación objetiva de una empresa, sino que, en ocasiones, los organismos gubernamentales pueden basarse en la agenda de los sindicatos en su intento de acabar con las empresas no sindicadas. Muchas pequeñas empresas no pueden sobrevivir a semejante tándem de agendas. Pero nosotros no flaqueamos y tampoco lo haremos; UCI está aquí para quedarse. Estamos contentos de haber dejado atrás este largo calvario”, declaró Summerhays.

Antiguos empleados de Unforgettable Coatings celebraron la sentencia, en declaraciones emitidas por Arriba, una organización de base que protege los derechos de los trabajadores inmigrantes y con salarios bajos.

“Es un momento sobrecogedor que te hace llorar”, dijo Isaac Umana, antiguo empleado, en una declaración emitida a través de Arriba. “Hoy hemos demostrado que los trabajadores, unidos, nunca serán vencidos. Cory Summerhays era un empresario abusivo que siempre decía que tenía los mejores abogados, pero yo sabía que la justicia estaba de nuestro lado. Es una gran victoria”.

Otras acusaciones del DOL contra Unforgettable Coatings incluyen que la empresa redujo todos los salarios de los trabajadores en un 30 por ciento, además de recortar horas e intimidar a los trabajadores si se creía que cooperaban con la investigación del departamento.

No es la primera vez que se condena a la empresa de pinturas a pagar dinero por sus prácticas salariales. El DOL dijo en un comunicado de prensa que recuperó 47,393 dólares para 21 trabajadores de Utah por el pago de horas extra, tras una investigación de 2013.

“Un empresario razonable podría intentar evitar repetir una decisión mala y costosa”, declaró el DOL. “Cory Summerhays … optó en cambio por repetirla, y algo más”.

Summerhays negó que la empresa haya intentado aprovecharse de sus empleados, y afirmó que las acusaciones son “antitéticas” con los valores de la empresa.

Un antiguo empleado contradijo la declaración de Summerhays en una nota emitida a través de Arriba.

“Cuando denuncié los salarios y las condiciones de trabajo insuficientes en Unforgettable Coatings, Inc. me trataron como a un traidor y me enfrenté a continuas consecuencias por mi denuncia”, dijo el exempleado Jonas Reyes. “El empresario tomó represalias contra mí y usó mi condición de inmigrante para intentar silenciarme no solo a mí, sino también a otros compañeros. Pero decidí que no podía aceptar ese trato ni para mí ni para los demás. Luchamos y ganamos”.

Como consecuencia de la orden, Unforgettable Coatings también está obligada a mostrar al DOL los registros de nóminas y horarios de los empleados durante los próximos tres años, previa solicitud, así como a informar a los empleados, tanto en inglés como en español, de la normativa del DOL sobre el pago de horas extra y los derechos de los trabajadores.

Summerhays se mostró optimista respecto a que la empresa siga operando, a pesar de las multas y la amonestación del DOL.

“Es mucho dinero”, dijo. “Sin embargo, se trata de un caso en el que están implicadas seis empresas de varios estados. Seguimos sin tener deudas; todo irá bien. Seguimos prestando un servicio de la mejor calidad posible y a precios asequibles para nuestros clientes. Agradecemos profundamente a nuestros clientes que nos hayan apoyado a pesar de las falsedades polarizadoras de ciertos medios de comunicación. Nada nos disuadirá de nuestro compromiso de servir bien a nuestros empleados, sabiendo que ellos a su vez servirán bien a nuestros clientes”.