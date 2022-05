“Empoderan” a mujeres sobrevivientes de abusos para el Día de la Madre

La estilista de Capelli Salon, Carissa Swan, a la derecha, lava el cabello de Marranda Hollis, superviviente de violencia doméstica, mientras habla por teléfono en el salón, el domingo 8 de mayo de 2022, en Las Vegas. En honor al Día de la Madre, Freedom and Fashion ofrece un día de glamour empoderador a las madres locales que han superado abusos, asociándose con Capelli Salon, T3 Micro, y Be Social Group. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La estilista del Salón Capelli, Jessica Bonsignore, a la derecha, seca el cabello de Tania MacDavid, superviviente de abusos, en el salón, el domingo 8 de mayo de 2022, en Las Vegas. En honor al Día de la Madre, Freedom and Fashion ofrece un día de glamour empoderador a las madres locales que han superado abusos. en asociación con Capelli Salon, T3 Micro, y Be Social Group. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La estilista de Capelli Salon, Carissa Swan, en el centro, comparte una risa con la sobreviviente de violencia doméstica Marranda Hollis, a la izquierda, mientras Swan seca el cabello de Hollis, el domingo 8 de mayo de 2022, en Las Vegas. En honor al Día de la Madre, Freedom and Fashion ofrece un día de glamour empoderador a las madres locales que han superado el abuso, asociándose con el Salón Capelli, T3 Micro, y Be Social Group. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Sobrevivientes de abusos reciben servicios de cabello en Capelli Salon, el domingo 8 de mayo de 2022, en Las Vegas. En honor al Día de la Madre, Freedom and Fashion ofrece un día de glamour empoderador a las madres locales que han superado el abuso, asociándose con Capelli Salon, T3 Micro, y Be Social Group. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Sonrisas llenaron el animado salón del oeste de Las Vegas mientras las alegres conversaciones entre las estilistas y sus invitadas especiales se interponían entre el ruido de los rugientes secadores de cabello y una estación de lavado que silbaba.

Diez consentidas mujeres que recibieron el Día de la Madre servicios gratuitos de maquillaje y cabello de alta calidad en Capelli Salon, son sobrevivientes de abusos, o “líderes” que los han superado, como Laverne Delgado prefiere que se les llame.

“Conozco el poder de la moda: Es un lenguaje universal”, dijo Delgado, directora ejecutiva de Freedom and Fashion, un grupo sin ánimo de lucro que ayuda a las víctimas de la trata de personas, la violencia doméstica y “otras injusticias” mediante el empoderamiento.

Durante la agonía de los abusos, la apariencia de las víctimas es “usada como arma” contra ellas por los agresores, que van minando su confianza al “tratarlas como un objeto” y dictarles cómo pueden vestir o lucir, dijo Delgado.

Delgado conoce de primera mano cómo se producen estos desequilibrios. Ya trabajaba para la organización sin ánimo de lucro cuando sufrió abusos a manos de su entonces pareja, con quien se casó joven.

“No empieza con alguien que tumba una puerta o es violento”, dijo sobre la naturaleza “gradual” del maltrato doméstico. “Hay un proceso de preparación, de manipulación”.

Aunque el Día de la Madre es alegre para muchos, puede ser “desencadenante” para las sobrevivientes, dijo Delgado. El acto -celebrado por segunda vez en Capelli- ofreció un entorno seguro, añadió.

Marranda Hollis, que recibió un peinado y un corte de cabello, estaba deseando volver a casa para ver películas con su hijo pequeño y hacerle un pastel.

Hollis, de 23 años, era una adolescente cuando conoció a Delgado y la organización sin ánimo de lucro empezó a ayudarla. Por aquel entonces, vivía en un hogar con malos tratos en su California natal, y se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Se mudó a Las Vegas hace poco más de un año.

“Hubo un momento en el que me di cuenta de que no estaba bien, ya que no solo me pasaba a mí”, dijo sobre sus hermanos, que también fueron víctimas. “Me cansé de ser maltratada porque eso duele, literalmente”.

Al principio, pensó que no podría superar un programa de ocho semanas con la organización sin ánimo de lucro.

“Hubo momentos en los que no me sentía lo mejor posible, pero definitivamente me ayudó a superarlo”, dijo sobre Delgado, que habló muy bien de la excepcional mujer que ha visto crecer hasta convertirse en una madre joven y cariñosa.

Freedom and Fashion, que también tiene secciones en estados como California y Nueva York, proporciona educación y recursos, dijo Delgado.

En los dos últimos años, por ejemplo, la organización sin ánimo de lucro ha proporcionado más de un millón de dólares para artículos esenciales, como productos higiénicos, ropa y alimentos y refugio, dijo Delgado, que sirvió una variedad de jugos a las mujeres mientras se sentaban en las sillas del salón.

“Una causa muy cercana a nuestros corazones”

En Capelli, sirvieron almuerzo para las mujeres, que salieron con bolsas de regalo llenas de productos de lujo para el cabello y belleza donados. En el itinerario también figuraba un “Taller de capacitación educativa”.

Carletta O’Neal es propietaria del salón desde hace unos siete años. Se involucró en el evento por casualidad el año pasado, después de que los representantes de las herramientas para el cabello T3 Micro le hablaran de la organización sin ánimo de lucro, y se incorporó rápidamente, ofreciendo su negocio para el evento.

“Es una causa muy cercana a nuestros corazones”, dijo. “Es bonito poder ayudarlas”.

Las mujeres maltratadas “acaban por no tener un verdadero Día de la Madre”, dijo. “No reciben cena, no reciben globos, no reciben tarjetas ni flores. Muchas de ellas han sido realmente olvidadas”.

Hace más de 20 años, O’Neal dejó una relación abusiva de un año en Arizona, cuando su pareja casi la mata a golpes.

Habló sobre el aislamiento, luchando contra la idea de que alguien a quien amaba fuera capaz de hacerle daño y el miedo a reportar el abuso.

“No quieres que la persona que amas sea dañada, aunque te haga daño a ti”, dijo.

El día que salió de la relación, pensó que iba a morir. Recuerda haber perdido la respiración y la visión, viendo “estrellas en los ojos”.

Entonces, ella decidió literalmente “defenderse” y él “salió corriendo”, dijo O’Neal. La policía intervino y ella fue hospitalizada.

“Ya no había forma de ocultarlo”, dijo.

O’Neal, madre de tres hijos, dijo que se siente agradecida por poder compartir su historia y ayudar a otras personas en situaciones similares.

“Si puedes salir adelante y llegas al otro lado, es realmente importante mirar atrás y jalar contigo a tanta gente como puedas”, dijo.

Y añadió: “Como madres, hacemos mucho por todos y nunca pedimos nada a cambio. Queremos demostrarles que se merecen más y que deberían tener más por el Día de la Madre”.