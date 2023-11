Empleados del Strip podrían ganar autos y premios en efectivo por trabajar el fin de semana de la F1

Visitantes del Strip observan la parte de Las Vegas Boulevard que formará parte de la pista de carreras del Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno, el martes 14 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Varios operadores de resorts están usando programas de incentivos con premios -incluida la posibilidad de ganar autos de lujo- para animar a su personal a trabajar durante el Grand Prix de Las Vegas de Fórmula Uno de este fin de semana.

Caesars Entertainment y The Venetian ofrecen grandes premios en efectivo y en especie a los trabajadores que asistan a todos sus turnos programados o de guardia durante la semana de la carrera, según comunicados internos de las empresas. El programa de 250 mil dólares “Race to the Finish giveaway” de The Venetian incluye premios en efectivo de 500 a 10 mil dólares y un gran premio de un nuevo Tesla Model 3 o 25 mil dólares en efectivo.

Para ser elegibles, los trabajadores por hora del Venetian deben trabajar todos y cada uno de los turnos programados o de guardia entre la noche del domingo y la noche del lunes 20 de noviembre.

“Es increíblemente importante para nosotros mostrar nuestra gratitud y aprecio a nuestros Miembros del Equipo después de un año de duro trabajo, compromiso, flexibilidad y paciencia”, dijo un portavoz de The Venetian en un comunicado el miércoles. “Queremos que los premios y experiencias para nuestros miembros del equipo sean extraordinarios y reflejen la misma emoción que nuestros huéspedes disfrutarán durante esta semana icónica en Las Vegas. Nuestros Team Members son la parte más integral de la exhibición de este resort y este destino en el escenario principal del mundo, y estamos increíblemente orgullosos de su resistencia y determinación para hacer de este el evento más increíble que Las Vegas haya acogido jamás”.

Un programa similar para los trabajadores de Caesars ofrece decenas de miles en premios, incluidos bonos para spas y restaurantes de las propiedades de Caesars, según un video de comunicación interna publicado el jueves en YouTube.

Caesars no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Después de que el Review-Journal solicitara comentarios a la empresa el miércoles, el video se hizo privado.

En ese video, el presidente regional Sean McBurney describe los premios y anima a los trabajadores a ofrecer un buen servicio durante el fin de semana de la carrera, mientras está de pie delante del gran premio, un BMW X3 2024.