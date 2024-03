Emiten advertencias mientras tormenta de invierno llega a Nevada; fuertes vientos para LV

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido múltiples advertencias sobre una poderosa tormenta de invierno pronosticada que impactará gran parte de Nevada al norte del valle de Las Vegas este fin de semana.

Una advertencia de ventisca con nieve está en efecto hasta las 10 a.m. del domingo para el área de Lake Tahoe. “Se espera nieve de gran intensidad y fuertes vientos de larga duración”, dijo el servicio meteorológico, “con periodos totales de nieve y visibilidad cercana a cero”.

A Blizzard Warning has been issued for the following locations:

❄ Lassen-E Plumas-E Sierra Co: 4 AM Thu-4 AM Sun

❄ Greater Lake Tahoe Area: 10 AM Thu-10 AM Sun

❄ Mono County: 4 PM Thu-10 AM Sun

Full details here: https://t.co/b8YxIxHL0c pic.twitter.com/NaNj8d9hTc

