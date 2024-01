El valle de Las Vegas desciende por debajo del punto de congelación; posible habrá nieve en Summerlin

Las temperaturas heladas no tardaron en llegar al valle de Las Vegas este año.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo en una publicación en las redes sociales el miércoles que la temperatura mínima de la mañana fue de 31 °F. Esta fue la primera temperatura bajo el punto de congelación de 2024 y la primera vez que el clima de Las Vegas cayó por debajo del punto de congelación esta temporada de invierno.

Y la diversión invernal aún no ha terminado. El servicio meteorológico dice que la nieve podría saludar a los automovilistas del valle de Las Vegas el jueves por la mañana.

El valle estará en el borde inferior de un sistema de tormentas que podría traer un pie a las montañas de la Sierra Oriental.

⚠️A fast moving winter system will zip through the region on Wednesday and Thursday.

This system will bring gusty winds, mountain snow, increased precipitation chances for valleys, & colder temperatures to the region. 🌬️❄️🌧️🥶#CAwx #NVwx #AZwx pic.twitter.com/kcARyeP4Zt

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 9, 2024