El tiempo en Las Vegas en 2023: mucho calor en julio, precipitaciones por encima de lo normal

Los meteorólogos trabajan con números. Muchos.

Tal vez con algunos días de calma actualmente en sus manos, la oficina de Las Vegas del Servicio Meteorológico Nacional cuantificó el tiempo en el valle en el 2023 con 11 meses pasados y faltando solo uno para que termine el año.

En una publicación hecha el miércoles en X, el servicio meteorológico señaló que ha habido 58 días de más de 100 °F (no se esperan más, por supuesto) y 334 días de sol , con 31 días por delante. Lo normal son 70 días a 100° o más.

