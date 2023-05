El tercer Starbucks de Nevada solicita sindicalizarse

Un tercer local de Starbucks en Nevada ha presentado una petición para sindicalizarse.

Los trabajadores del Starbucks en la intersección de East Lake Mead Boulevard y North McDaniel Street en North Las Vegas presentaron una petición para sindicalizarse ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, según un comunicado de prensa. Si los trabajadores votan a favor de la sindicalización se unirían a Starbucks Workers United, que representa a más de 300 tiendas Starbucks en 42 estados y el Distrito de Columbia.

Los trabajadores del Starbucks de North Las Vegas, en una carta dirigida al director ejecutivo de Starbucks, Laxman Narasimhan, mencionaron los problemas de la dirección, entre ellos un modelo laboral “inadecuado” que no dota de personal suficiente a las tiendas y unas políticas empresariales que dan prioridad a los beneficios frente a la salud mental de los trabajadores.

Starbucks is gambling their reputation by continuing to union-bust. Despite this, workers are organizing at record speed! Welcome the Lake Mead and McDaniel partners to the movement , the fourth store to organize in Las Vegas, NV! pic.twitter.com/GiVbjN3kEy

— Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) May 22, 2023