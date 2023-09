El Super Bowl de Las Vegas se prepara para el inicio de la temporada de la NFL

Miembros del comité anfitrión son entrevistados en el escenario mientras la National Football League y el Comité Anfitrión del Super Bowl LVIII de Las Vegas celebran una rueda de prensa exclusiva para anunciar información muy esperada sobre el partido en el Vu Las Vegas el miércoles 23 de agosto de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La National Football League y el Comité Organizador de la Super Bowl LVIII de Las Vegas ofrecen una rueda de prensa exclusiva para anunciar información muy esperada sobre el partido en el Vu Las Vegas el miércoles 23 de agosto de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Al comenzar la semana uno de la temporada 2023 de la NFL el jueves por la noche, la liga tomó sus cuentas de redes sociales para hacerle saber a los fans del fútbol americano que el objetivo final es estar en Las Vegas en febrero.

El letrero ” Welcome to Fabulous Las Vegas” ocupa un lugar destacado en una imagen publicada en las cuentas X e Instagram de la NFL, en la que aparecen jugadores estrella de cada uno de los 32 equipos de la NFL mirando fijamente al Allegiant Stadium, el sitio del Super Bowl LVIII (58) programado para el 11 de febrero.

A pesar de que la temporada solo acaba de empezar, la expectativa por el primer Super Bowl de Las Vegas ha ido en aumento desde la ceremonia de entrega en Phoenix, el lunes después del Super Bowl 57.

“A medida que arrancamos la temporada 104 de la NFL esta semana, el viaje hacia el Super Bowl 58 en Las Vegas está oficialmente en marcha”, dijo Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, eventos de la liga e internacional de la NFL. “No hay nada como la emoción que rodea el comienzo de la temporada, y hay una increíble energía y anticipación en todas las bases de fans. Con el Super Bowl 58 como objetivo final para todos los clubes, sabemos que habrá muchas historias increíbles en el viaje a Las Vegas”.

On Location, el proveedor de entradas premium de la NFL para el Supe rBowl, ha registrado una demanda récord con sus primeros paquetes de entradas para el evento. Las dos primeras ofertas de entradas premium se agotaron, y esta semana se han puesto a la venta dos nuevos paquetes.

“El hecho de que ya se hayan agotado las entradas para dos de nuestras experiencias de hospitalidad más populares demuestra que la gente espera con impaciencia el primer Super Bowl en Las Vegas”, dijo Scott Jernigan, director comercial de On Location e IMG Events.

“El Super Bowl en Las Vegas no se parecerá a ninguno de los anteriores. Poder usar Las Vegas como lienzo para crear momentos memorables para nuestros invitados es un sueño hecho realidad”.

Como ocurre en cada Super Bowl, las entradas para el gran partido no son baratas. El paquete más barato que se ofrece a través de On Location, con una entrada en el nivel 300 del Allegiant Stadium y una fiesta previa al partido en la que se presentará el rockero Billy Idol, cuesta 9,832 dólares con impuestos y tasas. Todavía no se han puesto a la venta otras entradas aparte de las vinculadas a los paquetes de hospitalidad para el partido.

En el Super Bowl de febrero en Arizona, los fans con asientos en algunas de las secciones más altas del State Farm Stadium pagaron 4,500 dólares o más por sentarse en el nivel 400 de las instalaciones de los Cardinals.

La demanda de habitaciones para el fin de semana del Super Bowl también es fuerte, pero el presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Steve Hill, dijo que no es algo inesperado.

“Hace solo un par de días hablé con uno de los directores de un gran resort, que me dijo que la demanda para el SupeR Bowl supera cualquier otro acontecimiento que haya visto”, dijo Hill. “El Super Bowl es un gran producto cuando el partido no se celebra en Las Vegas. Que la demanda fuera muy alta no era algo que no hubiéramos previsto, pero es estupendo ver que está ocurriendo”.

Se espera que la celebración del Super Bowl en Las Vegas genere un impacto económico de más de 700 millones de dólares, según Hill. Eso no incluye a los fans que viajen a Las Vegas para ver el gran partido en las casas de apuestas y resorts de toda la ciudad.

La NFL y varias cadenas de televisión han viajado regularmente a Las Vegas durante el último año para ultimar sus planes para el Super Bowl. El mes pasado, la liga y el Comité Organizador de la Super Bowl LVIII de Las Vegas dieron a conocer algunos de sus planes para la semana del gran partido, y se darán a conocer más a medida que avance el año.

“El camino hacia Las Vegas está abierto, y las cosas van por buen camino y todos están entusiasmados con ello”, dijo Hill. “Ha sido divertido ver la expectativa que ha despertado la celebración del Super Bowl en Las Vegas. Los locutores hablan de ello, los jugadores hablan de ello, los entrenadores hablan de ello. Eso lo hace especial, y como la temporada ha empezado, se ha hecho más real”.

Conseguir esa atención es publicidad gratuita para la ciudad, que solo ayudará a aumentar la expectativa en torno al partido y a Las Vegas como ciudad deportiva, dijo Hill.

“Es un valor de marketing para Las Vegas que no podríamos permitirnos comprar, eso seguro”, afirmó Hill.

Además de la publicidad gratuita que la ciudad recibirá cada domingo cuando se mencione la Super Bowl, la LVCVA está preparando un despliegue publicitario específico para los próximos meses con el fin de aumentar aún más la expectación por la celebración del Super Bowl en la Ciudad del Pecado.

“Estamos entusiasmados con algunas de las ideas que tenemos ahora, y sabemos que la gente pensará que son realmente grandes cuando las pongamos en marcha”, dijo Hill.