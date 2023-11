El Sindicato de la Culinaria y Wynn Resorts anuncian acuerdo provisional que evita la huelga

Los trabajadores del sector de la hostelería del Sindicato de la Culinaria Local 226 han llegado a un acuerdo provisional en los establecimientos del Strip operados por Wynn Resorts, según informaron el viernes fuentes sindicales, uniéndose así a otros dos grandes empleadores que han llegado a un acuerdo y han evitado lo que podría haber sido la mayor huelga del sector de la hostelería en la historia de Estados Unidos.

BREAKING: Less than 3 hours before the strike deadline, Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement for a new 5-year contract has been reached w/@WynnLasVegas for approximately 5,000 hospitality workers in Las Vegas. Statement forthcoming. #OneJobShouldBeEnough pic.twitter.com/JX7Che7Hid

— Culinary Union (@Culinary226) November 10, 2023