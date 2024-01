El sindicato de la Culinaria estudia los plazos de la huelga en los casinos del centro e independientes del Strip

La vicepresidenta Kamala Harris se dirige a los miembros e invitados del Sindicato de la Culinaria en la sede del sindicato en Las Vegas el miércoles 3 de enero de 2024. La visita tenía por objeto destacar el compromiso de la Administración Biden-Harris de apoyar a los trabajadores y su derecho a la negociación colectiva. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Funcionario del Sindicato de la Culinaria Local 226 dicen que podrían llamar a un plazo de huelga en los próximos días en más de 20 hoteles-casinos del área de Las Vegas para acelerar un nuevo contrato de cinco años para más de siete mil trabajadores.

Los trabajadores de hostelería de 21 hoteles-casino del centro de Las Vegas e independientes del Strip, más otros dos del norte de Nevada, trabajan sin contrato, que expira el 1° de junio de 2023, según el sindicato. En esos 23 establecimientos hay unos 7,700 afiliados.

“Creemos que vamos a tener huelgas, es lamentable”, dijo el secretario-tesorero Ted Pappageorge, hablando después de que la vicepresidenta Kamala Harris visitara la sede del sindicato en Las Vegas el miércoles. “Si lo hacemos, en realidad significaría más sitios en huelga que los tres grandes empleadores”.

Los miembros ratificaron un acuerdo con MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts en noviembre. El sindicato amenazó con ir a la huelga varios días antes de la carrera de Fórmula Uno, presionando a los operadores para que finalizaran el acuerdo contractual. Pappageorge dijo que los negociadores sindicales se reúnen con los empresarios semanal o diariamente para trabajar en sus respectivos convenios, pero que no se ha avanzado lo suficiente.

“Tiene que haber plazos para cerrar los acuerdos”, dijo Pappageorge, indicando que los plazos para la huelga podrían fijarse para finales de este mes o en febrero. No quiso especificar qué propiedades podrían fijar plazos para la huelga.

Algunos de los hoteles-casino del sur de Nevada que trabajan sin contrato son Rio, the Strat, Sahara, Circus Circus, Treasure Island, Westage, Binion’s, Circa, the Plaza, Golden Gate, The D y Four Queens.

Boyd Gaming, que opera tres establecimientos en la zona de Fremont Street, declinó hacer comentarios sobre las conversaciones en curso. Otros operadores no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios.

El sindicato ha llegado a acuerdos contractuales con los hoteles Mirage, Tropicana, Four Seasons y Palms.

Los responsables del sindicato han llamado ‘históricos’ a los nuevos contratos por sus importantes aumentos salariales, la reducción garantizada de la carga de trabajo, las protecciones tecnológicas y el apoyo a la carrera profesional. Cada empleado a tiempo completo y sin propinas de estas empresas obtendrá un aumento de unos tres dólares por hora en el primer año y los trabajadores con propinas obtendrán un aumento de unos 1.50 dólares por hora, según han declarado anteriormente los dirigentes.

Alrededor del 70 por ciento de los afiliados al sindicato, compuesto por amas de llaves, porteros, botones, meseros, bartenders y trabajadores de cocina y lavandería, se consideran empleados sin propinas.

El sindicato negocia un paquete global, es decir, una negociación salarial total que luego se desglosa en subfondos: atención a la salud, pensiones, vivienda, servicios jurídicos y capacitación. El paquete global aumentó un 11 por ciento en el primer año, según el sindicato. El paquete total aumentará en 9.21 dólares por empleado al final del ciclo contractual.

Pappageorge dijo que los salarios y las prestaciones están detrás de las largas negociaciones, pero que quedan otros puntos de discusión en torno a la limpieza diaria de las habitaciones, las protecciones frente a la tecnología que sustituye al trabajo y las reducciones de la carga de trabajo.

“Hay mucho trabajo por hacer para acorralar a estas empresas y llevarlas a la fila de meta”, dijo. “Es una logística un poco diferente”.

Esta semana y la próxima están previstas más negociaciones con los empresarios, según el sindicato.