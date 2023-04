El sabor del verano llega a Las Vegas el fin de semana de Pascua

Por fin llegan las temperaturas cálidas al valle de Las Vegas, gracias a la habitual cordillera de altas presiones de verano sobre la zona.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima del viernes debería rondar los 76° F con un cielo soleado y vientos ligeros.

Temperatures will warm up to above normal values over the weekend as ridging sets up over the region.

Don’t get too comfortable though. Another round of cool and unsettled weather is set to impact the region towards the middle of next week.#VegasWeather #NVwx #CAwx #AZwx pic.twitter.com/jMsNeuPoER

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 6, 2023