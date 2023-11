El proyecto Centennial Bowl avanza hacia su finalización después de ocho años

noviembre 27, 2023 - 9:36 am

El sendero multiusos y el puente vistos desde Centennial Parkway, recién creado como parte del proyecto Centennial Bowl, en Las Vegas, lunes 6 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El Centennial Bowl en Las Vegas, el lunes 6 de noviembre de 2023. Se espera que el proyecto de enlace de la autopista, que incluye rampas de conexión directa y carriles ampliados, esté terminado a finales de año. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Brian Boedigaheimer, ingeniero residente en funciones, habla con el Review-Journal sobre las mejoras del Centennial Bowl en el recién creado puente Sky Pointe de Las Vegas, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El sendero multiusos y el puente cerca de Centennial Parkway, recién creados como parte del proyecto Centennial Bowl, en Las Vegas, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Vista de Oso Blanco Road en dirección al puente Sky Pointe Drive, recién creado como parte del proyecto Centennial Bowl, en Las Vegas, lunes 6 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Un sendero multiuso, el Northern Beltway Trail, recién creado como parte del proyecto Centennial Bowl, en Las Vegas, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Vista desde el puente Sky Pointe Drive de la Autopista U.S. 95 en Las Vegas, lunes 6 de noviembre de 2023. Sky Pointe Drive se creó como parte del proyecto Centennial Bowl. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Ocho años y 272 millones de dólares después, el proyecto Centennial Bowl en el noroeste de Las Vegas está a punto de concluir.

La parte final del proyecto de cinco fases, que comenzó en 2021, está programada para completarse el próximo mes. Esto pondrá el broche final a la construcción de 155 millones de dólares del enlace de Centennial Bowl, donde la U.S. Highway 95 se encuentra con el 215 Beltway.

El amplio proyecto, que se extiende desde el sur de Lone Mountain Road hasta Kyle Canyon Road y cuya mayor parte es el enlace de Centennial Bowl, tiene como objetivo aumentar el transporte local, regional y recreativo.

La última fase de Centennial Bowl incluyó la adición de conexiones directas de autopista, incluyendo: De la autopista U.S. 95 a la 215 en dirección oeste; de la 215 en dirección oeste a la autopista U.S. 95 en dirección norte; de la 215 en dirección este a la autopista U.S. 95 en dirección norte.

La rampa entre la autopista U.S. 95 en dirección norte y la 215 en dirección este se amplió a dos carriles, y un tramo de media milla de la 215 se convirtió en una autopista de seis carriles.

El acceso local también fue uno de los principales objetivos de la última fase, con la reubicación y ampliación de Sky Pointe Drive para conectar Centennial Parkway con Azure Drive. También se rediseñó Oso Blanca Road para unirla con Centennial Center Boulevard y Lone Mountain Road.

Como parte del proyecto también se construyó una senda recreativa multiusos. Permite a ciclistas y peatones por igual disponer de una ruta segura a través de la zona que une Grand Montecito Parkway y Tenaya Way. El sendero iluminado cuenta con rampas de salida a carreteras de acceso locales entre las millas de recorrido.

Desde la primera fase hasta la última, se han tratado todos los aspectos de la conectividad.

Conectividad local

– Ensanche y reordenación de carreteras.

– Adición de dos enlaces de servicios.

– Mejora de las redes de calles de superficie.

Conectividad regional

– Centennial Bowl: U.S. 95 – 215 enlace del sistema.

– Aumento de la capacidad de la autopista U.S. 95.

– Adición de carriles para vehículos de alta ocupación y acceso HOV.

Instalaciones recreativas

– Casi cuatro millas de senderos multiuso.

– Tres nuevos puentes específicos para senderos.

– Mejora del acceso al Kyle Canyon.

A pesar de no estar totalmente abierto, los ciclistas y peatones ya han estado usando el nuevo sistema de senderos multiusos.

Los primeros comentarios sugieren que la parte de conectividad local del proyecto será el mayor éxito entre los que viven en la zona una vez que el proyecto esté terminado el próximo mes.

“Todo el mundo puede llegar a Sam’s Club”, dijo Brian Boedigaheimer, ingeniero residente en funciones del proyecto, sobre la mayor mejora que aportará el proyecto. “Si lo pones en perspectiva, ya no tendrás que tomar la 215 o la 95 para llegar hasta allí. donde hay un Walmart y un Sam’s Club”.