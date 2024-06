El primer tercio de junio de 2024 será el más caluroso de la historia de Las Vegas

La primera semana de junio ha sido la más calurosa de la historia meteorológica de Las Vegas. Y tras unos días de ligera tregua, cada vez hace más calor.

Los nueve primeros días de junio muestran un promedio de temperatura (el promedio de las mínimas y máximas de cada día en el aeropuerto de Las Vegas) de 93.7 °F, lo que supone 9.4 grados más de lo normal, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Ashley Nickerson.

Se pronostican temperaturas casi récord para los próximos dos días, ya que el segundo aviso de calor excesivo del mes afecta a la región de Las Vegas. La advertencia se extiende desde las 10 a.m. del martes hasta las 9 p.m. del miércoles.

