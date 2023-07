El nuevo dueño del Rio comparte su visión de la próxima renovación

julio 28, 2023 - 11:41 am

Eric Birnbaum, fundador y director ejecutivo de Dreamscape Inc, el nuevo dueño del hotel-casino Rio, habla con el Review-Journal en el Rio de Las Vegas, el miércoles 26 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Una habitación recién renovada en el hotel-casino Rio de Las Vegas, el miércoles 26 de julio de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Cuando Anthony Marnell construyó Rio -un resort de temática brasileña lo bastante cerca del Strip como para atraer a multitud de turistas, pero lo bastante lejos del tránsito del Strip como para atraer a los lugareños- llamó la atención de la empresa que acabó convirtiéndose en Caesars Entertainment.

El sector de los resorts tiene una forma curiosa de cerrar el círculo.

Treinta y tres años después de que el Rio abriera sus puertas por primera vez en enero de 1990 bajo la dirección de Marnell, su empresa de diseño ha sido contratada como homenaje a la historia del Rio para supervisar una renovación de 350 millones de dólares del establecimiento que comenzará el mes que viene y cuya primera fase se prevé que dure un año y medio.

El nuevo dueño del hotel, Dreamscape Cos, dirigido por el inversionista inmobiliario neoyorquino Eric Birnbaum, tomará oficialmente las riendas el 1° de octubre, lo que dará a Birnbaum tiempo suficiente para planificar su primera incursión en Las Vegas.

Grandes comienzos

Rio de Marnell, el primer hotel de suites del sur de Nevada, tenía muchos atractivos para el público. Una piscina con cascada, la temática del carnaval de Río de Janeiro, algunos de los mejores buffets de la ciudad y las apariciones ocasionales del músico de jazz brasileño Sergio Mendes recibían a los clientes.

La Ipanema Tower original del hotel, de tres alas y 20 pisos, se amplió en 1997 con Masquerade Tower de 41 pisos y un complejo comercial y de restaurantes de dos pisos que ofrecía el Masquerade Show in the Sky, un desfile nocturno de carrozas suspendidas del techo.

Cuando Marnell vendió el Rio a Harrah’s Entertainment – precursor de Caesars – por 766 millones de dólares en 1999, hubo más cambios para Rio. Bajo la tutela de Harrah’s/Caesars, Penn & Teller inició en 2001 una residencia récord en el hotel, sin precedentes entre los artistas de Las Vegas, y las famosas World Series of Poker se celebraron en la zona de convenciones del Rio de 2005 a 2021.

Caesars vendió Rio a Dreamscape en 2019 por 516 millones de dólares. Así que ahora es el turno de Birnbaum para ver qué puede hacer con Rio. Caesars está gestionando las operaciones del Rio a través de un contrato de arrendamiento que se extiende hasta diciembre, pero Birnbaum, fundador y director ejecutivo de la compañía, espera hacer el cambio a su equipo de Dreamscape el 1° de octubre.

En una entrevista exclusiva con Review-Journal, Birnbaum explicó algunos de sus planes para el hotel, sin dar demasiados detalles que pudieran alertar a la competencia.

‘Aspecto moderno’

“Lo primero y más importante es darles a las habitaciones un aspecto moderno”, dijo Birnbaum desde una de las primeras habitaciones ya renovadas. “Y, desde luego, Rio va a estar mucho más limpio, eso seguro”.

Birnbaum planea un aspecto y una sensación de “lujo accesible”, dijo.

“No queremos competir ni pelearnos con los Wynns del mundo”, dijo. “Nuestro objetivo no es ganar en precio ni subcotizar el mercado siendo los más baratos. Lo que intentamos es equilibrar valor y experiencia. Cuando observo el mercado y veo quién se enfoca en eso, me resulta muy difícil encontrar un verdadero competidor”.

Dreamscape tiene un plan para desconectar un 10 por ciento de las habitaciones de la Ipanema Tower cada vez, asegurándose de que no haya ruido de obras en el piso superior e inferior al que se está reformando.

Transcurridos 18 meses, la segunda fase de la renovación afectará a las habitaciones de la Masquerade Tower.

Dreamscape se ha asociado con Hyatt Hotels para atraer a clientes fieles de Hyatt al Rio. Birnbaum cree que esta relación también debería impulsar el tránsito de congresos en el hotel.

La empresa de Birnbaum planea aprovechar los 250 mil pies cuadrados de las instalaciones para convenciones, que cuentan con acceso, entrada y salida independientes. Las convenciones formarán parte de la estrategia, pero no serán la única.

“No hay solo una cosa que puedas decir: ‘Oye, esta es la razón por la que un huésped va a venir a tu activo’. Hay que darles razones, en plural, para que vengan. Así que Rio ofrecerá una gran experiencia de juego, una buena comida, un buen ambiente y un lugar en el que se sientan cómodos”.

Se acabaron los buffets

En cuanto a la comida, Birnbaum no da detalles sobre proveedores concretos. Pero una cosa es segura: Se acabaron los buffets.

“(Los reguladores de la Junta de Control del Juego de Nevada) no dejaban de acosarnos con el tema del buffet”, explica Birnbaum. “Fui muy sincero y les dije que, por desgracia, el buffet probablemente había llegado a su fin. No es que no lo apoyáramos y, desde luego, conocemos la historia del buffet, pero desde una perspectiva puramente económica, es muy, muy difícil hacer que las cuentas funcionen, y luego, cuando añades el COVID y la sensibilidad de la gente ante la comida al aire libre y los gérmenes…”.

“La psicología de la gente ha cambiado y, como resultado, no vamos a tener un buffet, pero sí un salón de comidas que nos entusiasma y que creemos que ofrecerá una experiencia diferente pero igual de buena”.

Birnbaum contrató a ejecutivos de The Cosmopolitan of Las Vegas, donde opera Block 16 Urban Food Hall.

“Es un gran ejemplo de un salón de comidas bien ejecutado en The Cosmopolitan. Muchos miembros de nuestro equipo ejecutivo proceden de Cosmopolitan. Estamos siguiendo un poco sus pasos. Esperamos que lo que vean sea una versión 2.0 a nuestra manera.

“No sé si queremos decir quiénes son esos proveedores y con quiénes nos asociamos, pero basta con decir que queremos elevar el producto y dar a la gente una verdadera razón para venir aquí”.

‘Rio Rewards’

Birnbaum dijo que el casino tendrá todas las máquinas tragamonedas nuevas y orientación con un nuevo club de fidelidad en camino el 1° de octubre. Se llamará “Rio Rewards” y Birnbaum promete que será “el programa de recompensas más lucrativo de la ciudad”.

Y la programación de entretenimiento, por ahora, seguirá siendo la misma, con Penn & Teller como artistas principales con sus divertidísimas versiones de la magia.

“Creo que cumplen algo así como 30 años en Rio”, dijo Birnbaum. “No vamos a ser nosotros quienes les digamos que no van a estar aquí en su año 31. Penn & Teller forman parte de la historia de Rio. Estamos muy contentos de tenerlos como socios y desde el punto de vista del entretenimiento, no quiero dar más allá de eso”.

Birnbaum también se mostró críptico sobre la posibilidad de reanudar el espectáculo Masquerade Show in the Sky.

“Un elemento de eso está en las cartas”, dijo. “Todas las carrozas siguen existiendo y están listas para salir. Aún no se ha determinado cómo implementaremos las carrozas ni qué narración haremos en torno a ellas. Pero es algo que está sobre la mesa”.

Birnbaum ha valorado la gestión de Caesars durante la transición y la ha llamado “una asociación increíblemente buena y cordial”.

Pero Birnbaum y Dreamscape están listos para su momento de brillar.

“Estamos deseando mostrar el producto y siempre los vamos a estar escuchando (a los clientes)”, dijo. “Me levanto cada día y pienso en cómo podemos mejorar Rio”.