Lugar para sanar: Nueva escuela y vivienda para víctimas de tráfico sexual infantil

‘Quizá no haya cierre’: Expertos discuten retos de investigaciones de incendio fatal

Dignatarios y administradores invitados escuchan a un orador durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La Dra. Christina Vela, directora ejecutiva de St. Jude's Ranch for Children, habla mientras organizan la gran inauguración del Healing Center, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Invitados recorren CCSD/Healing Center High School durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Una invitada observa un laberinto inspirado en la sobreviviente y activista de la trata de personas Amy Ayoub durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un salón de acondicionamiento físico para estudiantes estará en uso dentro de CCSD/Healing Center High School, un lugar de visita durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Dignatarios y administradores invitados cortaron una cinta durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Una pequeña habitación espera a un nuevo residente durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La senadora Catherine Cortez Masto habla durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un Candado de Amor está firmado con un mensaje y colgado en una escultura de corazón durante la gran inauguración del Healing Center de St. Jude's Ranch for Children, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La coordinadora de desarrollo del programa St. Jude's Ranch for Children, Annika Huff, a la izquierda, observa cómo la sobreviviente y activista de la trata de personas Amy Ayoub cuelga un Candado de Amor firmado durante la gran inauguración del Healing Center, el miércoles 30 de octubre de 2024, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Amy Ayoub nunca olvidará la habitación de ladrillo en la que la pusieron hace décadas, que tenía un estante de metal pegado a la pared como cama. Víctima de tráfico sexual cuando era más joven, Ayoub estuvo “bajo la tutela del Estado” en lo que entonces se llamaba el Caliente Girls’ Training Center.

“Imagínense a todos los niños siendo tratados como criminales cuando son víctimas”, dijo Ayoub, y agregó que las cosas no han cambiado mucho para los jóvenes de hoy.

Pero ahora el Healing Center for Child Victims of Sex Trafficking de St. Jude’s Ranch for Children espera cambiar eso, al menos para algunos.

El programa, el primero de su tipo, albergará y educará a las víctimas de tráfico sexual infantil en su campus de 10 acres. Durante un evento lleno de lágrimas el miércoles por la mañana, simpatizantes cortaron una cinta para celebrar su apertura.

Cuando se obtenga la licencia, hasta 62 personas de 13 a 18 años, que según la directora ejecutiva Christine Vela probablemente llegarán a través de una asociación con el Departamento de Servicios Familiares del Condado Clark, vivirán y aprenderán en el campus mientras trabajan para sanar.

“Despertar aquí será muy diferente a despertar con paredes de ladrillo sin ventanas”, dijo Ayoub.

Dijo que ella y Annika Huff, una compañera sobreviviente de la trata de personas que ahora trabaja como coordinadora de programas para St. Jude’s Ranch, solo podían imaginar lo que un centro como este habría significado para ellas.

“Este es un faro de esperanza para aquellos que han sufrido un trauma inimaginable y un símbolo de resiliencia y fuerza para las generaciones venideras”, dijo Vela. “Este es un lugar donde se vuelve seguro soñar, y este es el lugar donde vive la esperanza”, dijo Vela.

Un ambiente confortable

El campus tiene un “diseño de estilo de vecindario” con seis casas de un piso, cada una con de cuatro a seis dormitorios, oficinas de terapia, un edificio de usos múltiples y una sala de yoga/meditación. A pocos pasos a través de un sinuoso jardín verde se encuentra The Healing Center School, que forma parte del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD).

Los estudiantes serán emparejados con activistas sobrevivientes a su llegada. El programa está diseñado para que los estudiantes estén allí durante alrededor de un año, aunque dependerá de lo que el niño necesite, según Huff. Agregó que los estudiantes probablemente tendrán una brecha en su educación solo por la naturaleza de la trata, y el apoyo adicional será necesario.

Además de los maestros tradicionales, trabajadores sociales también acompañarán a los estudiantes en la escuela.

“Es muy personalizado”, dijo el superintendente asociado del CCSD, Kevin McPartlin, al Las Vegas Review-Journal, y agregó que además de los maestros tradicionales que trabajan en la mayoría de las escuelas, habrá trabajadores sociales que acompañarán a los niños. “Tiene que tratarse de todo el proceso de sanación”.

La escuela también ofrecerá opciones para que los estudiantes tomen clases en línea, o ajusten su horario si tienen un día particularmente difícil, según McPartlin.

Necesidad creciente

Solo este año, el Departamento de Policía Metropolitana tuvo 123 casos de víctimas juveniles, seis de las cuales tenían 13 años, según la capitana Michelle Tavarez.

“La creciente necesidad de servicios para los niños víctimas del tráfico sexual creó un sentido de urgencia”, dijo Vela al Review-Journal.

La senadora Catherine Cortez Masto, quien se ha enorgullecido de su trabajo en la lucha contra los perpetradores del tráfico sexual, tanto durante su mandato como procuradora general de Nevada como en el Senado, dijo que estaba contenta de ver que este centro ayuda a proporcionar un camino para las víctimas.

“Cuando nos unimos, podemos marcar la diferencia en la vida de alguien. Pudiera ser una sola persona, y de eso se trata”, dijo.

Mucho tiempo por venir

El centro inició oficialmente la construcción en octubre de 2022 después de que Vela trabajara durante años para planearlo y recaudar fondos.

Se concretó a través de una combinación de fondos estatales, del condado y privados. En diciembre de 2021, el CCSD aprobó $5 millones para la escuela.

Vela, de quien varias personas señalaron el miércoles que era “imposible decirle que no”, también agradeció a quienes dudaron del proyecto, diciendo que su escepticismo solo alimentó la determinación de demostrar que era posible.

“La necesidad urgente de protegernos unos a otros es más fuerte que nunca”, dijo Vela. “Si no lo hacemos nosotros, ¿entonces quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?”

Describió el centro como un nuevo capítulo de sanación. Más que solo nuevos edificios, “es un faro de esperanza para aquellos que han sufrido un trauma inimaginable”, dijo Vela.