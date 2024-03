El ‘nuevo chico en la ciudad’ Fontainebleau presenta contrademanda contra Wynn

Fontainebleau Las Vegas en una foto del domingo 14 de enero de 2024, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Funcionarios del Fontainebleau afirman que los ejecutivos que abandonaron Wynn para incorporarse al nuevo resort del Strip lo hicieron por decisión propia y se marcharon porque estaban descontentos con el resort.

En una contrademanda contra Wynn presentada el martes ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark, Fontainebleau Las Vegas LLC invocó la canción de The Eagles “New Kid in Town” (Nuevo chico en la ciudad) para describir cómo llegó a contratar al menos a ocho ejecutivos. El 29 de febrero, Wynn interpuso una demanda en la que acusaba a Fontainebleau de interferir en las relaciones contractuales y en las relaciones contractuales futuras al contratar furtivamente a empleados de Wynn que tenían cláusulas de no competencia en sus contratos.

La contrademanda incluye un intercambio de correos electrónicos llenos de blasfemias entre Craig Billings, director ejecutivo de Wynn, y Jeff Soffer, director ejecutivo de Fontainebleau.

“La contrademanda de Fontainebleau, repleta de acusaciones ficticias, está claramente diseñada para incitar a la polémica en las redes sociales y carece de respuestas a nuestra demanda original”, afirmaron funcionarios de Wynn en un comunicado emitido tras la presentación de la contrademanda.

“Los hechos de nuestra demanda original contra Fontainebleau son claros: Fontainebleau indujo a los empleados de Wynn a incumplir sus contratos de trabajo legales. Creemos que Fontainebleau incurrió en esa práctica porque creemos que carecen de la capacidad para desarrollar, y basándonos en numerosas noticias recientes, de retener el talento. No pueden resolver estos problemas ampliamente denunciados animando a los empleados a romper los contratos de trabajo legales que han negociado con otros empleadores. Nos opusimos firmemente a ese comportamiento porque es claramente contrario a la ética, y pronto sabremos si un tribunal considera que también es ilegal”.

“New Kid in Town”, un éxito de los Eagles de 1976 sobre las inseguridades que siguen al desvanecimiento de la popularidad y el atractivo, dice que Wynn “confiesa ahora esas mismas inseguridades para que las vean todos”.

La contrademanda dice que altos ejecutivos de Fontainebleau se alojaron en Wynn mientras se construía Fontainebleau y que Billings y el presidente de Wynn, Brian Gullbrants, “estuvieron más que encantados de recibir los importantes ingresos –superiores a siete cifras– del equipo de Fontainebleau por el amplio periodo que permanecieron en WLV (Wynn Las Vegas) mientras construían el resort más nuevo del Strip a pocos pasos de WLV”.

La respuesta dice que, a medida que los ejecutivos de Wynn iban conociendo a los dirigentes de Fontainebleau, muchos se sintieron intrigados por la idea de empezar de cero en un complejo totalmente nuevo y algunos acabaron explorando la posibilidad de trasladarse.

A medida que más y más pensaban en marcharse, dice la contrademanda, Wynn empezó a intimidar a sus propios empleados para persuadirles de que se quedaran.

En un momento dado, Soffer envió un mensaje a Billings, que estaba de vacaciones, y recibió una respuesta llena de blasfemias.

“Como FBDev y FBLV han llegado a saber a partir de interacciones posteriores, Billings demostró una preocupante falta de dignidad y juicio normalmente exhibida por los directores ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa”, dice la contrademanda.

La declaración del martes de Wynn decía: “Esperamos claramente que Fontainebleau alcance el éxito al que aspira; su éxito, si llega, nos beneficiará a todos”.