El ‘mayor desfile del Día de los Veteranos al oeste del Mississippi’ vuelve al centro de la ciudad

Miembros de la American Legion Paradise Post 149 marchan en el desfile del Día de los Veteranos en Fourth Street en el centro de Las Vegas el viernes 11 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Sue Bartling, su perra Libby Lulu y su esposo Tom observan el desfile del Día de los Veteranos en Fourth Street, en el centro de Las Vegas, el viernes 11 de noviembre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El sur de Nevada honrará a los hombres y mujeres del servicio militar el sábado por la mañana durante lo que se promociona como el “mayor desfile del Día de los Veteranos al oeste del Mississippi”.

El desfile anual número 29, organizado por la organización sin fines de lucro Veterans Action Group, tendrá lugar desde las 10 a.m. hasta el mediodía en el corazón de Las Vegas.

Su actual iteración comenzó en 1994, pero la pandemia mundial obligó a cancelar el desfile de 2020.

Según Dixon Keller, director de comunicaciones de la organización sin fines de lucro y veterano de la guerra de Vietnam, el desfile es una oportunidad para agradecer a los militares en activo y retirados sus sacrificios, pero también para que los veteranos se compadezcan y las generaciones más jóvenes conozcan sus historias.

“A los veteranos que regresaron, por ejemplo, de Vietnam, nadie les dijo: ‘Gracias por su servicio’”, dijo Keller. “Y esta es una oportunidad para decir realmente gracias por el servicio y el sacrificio que estos hombres y mujeres han hecho por nuestro país”.

Carrozas y pasos elevados

Más de 100 grupos irán en carrozas y marcharán por Fourth Street en el centro de Las Vegas, comenzando en Garces Avenue y terminando en Stewart Avenue, dijo.

La procesión comienza a las 10 a.m., pero los asistentes pueden llegar un poco antes para agarrar un buen lugar y no perderse dos sobrevuelos: uno del Departamento de Policía Metropolitana sobre las 9:50 a.m. y otro de una rama militar al comienzo del desfile, dijo Keller.

Las gradas centrales con narración sonora estarán ubicadas en Fourth y East Ogden Avenue.

Keller, de 69 años, recomendó a los asistentes que vayan bien abrigados.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielos soleados con una ligera brisa y temperaturas frescas de entre 55° F y 60°, dijo el meteorólogo Andy Gorelow el jueves.

Entre los participantes figuran grupos militares, unidades ROTC y JROTC, bandas de música, equipos de instrucción y clubes de motos y autos, según los organizadores.

Entre los dignatarios de este año figuran el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, y el alguacil del Condado Clark, Kevin McMahill, que sirvieron en el Ejército, dijo Keller.

Keller, un veterano de la aviación naval que ayudó a lanzar aviones de combate al final de la guerra de Vietnam, es comandante de división de la Estados Unidos Coast Guard Auxiliary, un voluntario no militar uniformado del cuerpo.

Según los organizadores, los asistentes deberán contar con una fuerte presencia policial y el cierre de carreteras en la zona desde las 7 a.m. hasta el mediodía.

“Todos los años tenemos mucha seguridad en el desfile”, dijo Keller. “Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para asegurarnos de que la gente esté segura, para ir al desfile o estar en el desfile”.

Después del desfile, a la 1:30 p.m., el Departamento de Servicios para Veteranos de Nevada celebrará una ceremonia del Día de los Veteranos en el Monumento a los Veteranos del Estado de Nevada, fuera del Edificio Sawyer, 555 E. Washington Ave., según el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.