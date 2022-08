El juicio de Kobe Bryant plantea dudas sobre la política de fotos de LVMPD

El alguacil Joe Lombardo es entrevistado en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el 2 de agosto de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El alguacil Joe Lombardo es entrevistado en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el 2 de agosto de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El alguacil Joe Lombardo es entrevistado en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el 2 de agosto de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Vanessa Bryant, a la izquierda, y Kobe Bryant llegan a los Oscars en Los Ángeles el 4 de marzo de 2018. Vanessa Bryant está llevando una demanda contra el Departamento del Alguacil y el Departamento de Bomberos del Condado Los Ángeles a un jurado federal en busca de compensación por las fotos que los agentes compartieron de los restos de la estrella de la NBA Kobe Bryant, su hija y otras siete personas que murieron en un accidente de helicóptero en 2020. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

Una cinta policial bloquea una sección de West Reno Avenue y Las Vegas Boulevard el 2 de octubre de 2017, fuera del Mandalay Bay en Las Vegas. Un hombre armado en una suite del Mandalay Bay disparó contra una multitud de miles de personas en un concierto de música country al aire libre la noche del 1° de octubre de 2017, asesinando finalmente a 60 asistentes al concierto e hiriendo a cientos más. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Se muestran armas en la suite del Mandalay Bay de Stephen Paddock tras el tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017 en Las Vegas. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Las fotos que los agentes de la ley y los bomberos tomaron en la escena del accidente de helicóptero en el que murieron la estrella de la NBA Kobe Bryant y su hija de 13 años nunca se hicieron públicas.

Durante las declaraciones de apertura de la semana pasada en el juicio federal que involucra la demanda de Vanessa Bryant contra el Condado Los Ángeles y el departamento de policía del Condado Los Ángeles, su abogado dijo que, en lugar de ser publicadas en internet, las fotos fueron compartidas entre funcionarios fuera de servicio en un bar y en un banquete de premios después del accidente.

El hecho de compartir imágenes terribles en el centro del juicio es una cuestión que las fuerzas del orden, incluido el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD), han tenido que abordar en los últimos años.

Hace casi cinco años, se difundieron fotos de teléfonos celulares tomadas por agentes de la ley después del tiroteo masivo del 1° de octubre de 2017, la misma noche en que el pistolero Stephen Paddock abrió fuego en el festival Route 91 Harvest de Las Vegas, matando a 60 personas e hiriendo a cientos más.

Al día siguiente, las fotos filtradas de la escena del crimen en la suite del pistolero en Mandalay Bay, incluyendo imágenes de su cuerpo, se habían extendido a varios medios de comunicación. A día de hoy siguen en internet.

La investigación de la Policía Metropolitana sobre las filtraciones no dio lugar a medidas disciplinarias contra ningún agente, pero sí impulsó cambios en la política del departamento sobre la fotografía de las escenas del crimen, dijo el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, en una entrevista reciente con Las Vegas Review-Journal.

“Reformamos esa política y la hicimos un poco más disciplinaria si se descubre que alguien es culpable de eso”, dijo Lombardo.

La política, que se estableció en agosto de 2018, también establece que solo los supervisores pueden tomar fotografías en situaciones de víctimas en masa.

Pero algunos expertos dicen que el cambio de política no va lo suficientemente lejos.

“Si están tratando de evitar que esto ocurra en el futuro, esta política no va a ser suficiente”, dijo Joseph Giacalone, profesor de John Jay College de Justicia Criminal y exsargento del Departamento de Policía de Nueva York.

Las imágenes de las cámaras corporales publicadas bajo una orden judicial en noviembre de 2018 mostraron que, menos de una hora después de que los agentes entraran en la habitación de Paddock, la policía a lo largo del Strip estaba compartiendo fotos de teléfonos celulares del pistolero muerto, que se había disparado a sí mismo.

Investigación interna “exhaustiva”

Lombardo dijo que la Policía Metropolitana llevó a cabo una investigación de asuntos internos sobre las fotos, pero no pudo determinar quién las tomó o si procedían de un agente de la ley de Las Vegas.

Los investigadores creen que las fotos fueron tomadas con un teléfono celular personal, dijo Lombardo, y la Policía Metropolitana examinó los teléfonos personales de casi 30 agentes como parte de la investigación.

“Nunca pudimos determinar qué agente tenía realmente la original, si es que era un agente”, dijo. “Pudo haber sido un analista de la escena del crimen del FBI. Nunca pudimos determinarlo”.

El FBI declinó hacer comentarios para este reportaje. Una portavoz de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que también investigó el tiroteo masivo, declinó decir si la agencia había realizado una investigación de las fotos de Paddock.

“La ATF está comprometida con el más alto grado de profesionalidad. Las acusaciones de mala conducta son tomadas en serio por nuestra agencia; sin embargo, por política cualquier investigación de este tipo sería un asunto interno de personal”, escribió la portavoz de la ATF Alexandria Corneiro en un correo electrónico.

Mientras que Lombardo puso en duda el origen de las imágenes, un reporte que detalla la investigación del tiroteo solo menciona a oficiales de la policía de Las Vegas tomando fotografías dentro de la habitación del tirador esa noche.

Según el reporte, los oficiales de policía de Las Vegas que inicialmente irrumpieron en la habitación de Paddock tomaron fotografías usando la cámara de un teléfono celular poco después de entrar y enviaron esas imágenes a un puesto de comando que se había establecido.

El reporte también dice que el FBI tomó el liderazgo en la documentación y recolección de evidencia, mientras que la ATF asistió en la recolección de información sobre las armas que Paddock poseía.

A raíz de una solicitud por el Review-Journal del 8 de agosto para los registros de la investigación interna, Jamie Ioos, el director de la oficina de información pública de la Policía Metropolitana, dijo el jueves que el abogado general del departamento estaba determinando si los registros podrían ser redactados y publicados.

Ioos dijo que la investigación fue “exhaustiva” y determinó que cada oficial que tenía una copia de la foto del cuerpo de Paddock “tenía una razón para tenerla debido a los propósitos de la investigación”.

“Pidiendo problemas futuros”

Adam Scott Wandt, un profesor del John Jay College de Justicia Criminal que investiga la ley y la política tecnológica, dijo que “no es tan simple como debería ser” determinar el origen de una foto de un teléfono celular a través de los metadatos, que pueden señalar dónde y cuándo se toma una imagen.

“Hay muchos datos que contiene la foto”, dijo. “Pero nada que la vincule a ese teléfono concreto, solo el tipo de teléfono”.

Giacalone, que también escribió un libro sobre investigaciones criminales, dijo que los departamentos de policía que buscan frenar las fotos no autorizadas de teléfonos móviles necesitan crear políticas con medidas disciplinarias explícitas.

“Tienes que cortar esto de raíz, porque si no se hace, solo solo estás pidiendo problemas futuros”, dijo Giacalone.

Mientras tanto, otros estados han promulgado leyes que abordan las fotos no autorizadas de las escenas del crimen. Tras el accidente de helicóptero de Kobe Bryant, el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó en septiembre de 2020 una ley que tipifica como delito que los primeros auxilios tomen fotos no autorizadas de personas fallecidas en el lugar del accidente o del crimen, según informó The Associated Press. Una ley similar fue aprobada este mes en Massachusetts, según la cadena de radio pública WAMC Northeast.

Nevada no tiene una ley como la de California que prohíba claramente tomar fotos no autorizadas de la escena del crimen, dijo Lombardo. Pero el alguacil dijo que es un “concepto interesante” para que la Legislatura estatal lo considere en el futuro.

El asambleísta estatal y exalguacil adjunto de la Policía Metropolitana, Tom Roberts, republicano por Las Vegas, dijo que la aprobación de una ley similar a las de California o Massachusetts es necesaria si los departamentos de policía quieren detener la difusión de las fotografías de la escena del crimen.

Roberts, que no va a volver a la Legislatura en 2023 después de postularse sin éxito para alguacil este año, dijo que cree que habría un apetito por un cambio de ley de este tipo aquí en Nevada, especialmente en los talones del juicio ampliamente seguido de Bryant.

“Tienes una gran agencia y de alguna manera las fotos del crimen fueron difundidas de la escena, y hasta el día de hoy no han revelado de dónde provinieron”, dijo. “Eso te dice que tiene que haber algo en la ley que lo prohíba, para que la gente sepa que no se debe hacer eso y que hay algunas consecuencias para los que lo hacen”.

Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, pide una indemnización por daños y perjuicios en el juicio, alegando que ha vivido con el temor de que las fotos aparezcan en internet. Se espera que el juicio, que comenzó el 10 de agosto, dure unas dos semanas.