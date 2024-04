El jueves se esperan fuertes vientos y el viernes posiblemente un frío récord

Se acerca otro fin de semana primaveral en Las Vegas… y con él las inclemencias del tiempo en forma de fuertes vientos y, posiblemente, un frío récord.

A partir de la 1 p.m. del jueves entra en vigor un aviso de vientos en toda la región hasta las 5 a.m. del viernes.

Here's a timeline for selected locations breaking down the timing/how strong winds gusts will be in the coming days. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/xPaR9wJkhD

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 3, 2024