El Grand Prix de Las Vegas de este año incluirá un puente más pequeño

El puente temporal de Flamingo Road sobre Koval Lane se reducirá a dos carriles para el Grand Prix de Las Vegas de este año para disminuir su impacto en los negocios de la zona, anunciaron funcionarios de la carrera el jueves.

En la carrera inaugural del año pasado, el puente de Flamingo tenía cuatro carriles, lo que dejaba solo un carril en superficie en cada dirección para acceder a los negocios situados alrededor del puente. Estos problemas de acceso hicieron que varios dueños de negocios reclamaran millones de dólares en pérdidas de ingresos.

El nuevo puente provisional se instalará en el lado sur de Flamingo, dejando todo el tránsito en dirección oeste a nivel en Flamingo.

La reducción del puente para vehículos y el traslado del puente peatonal del lado sur al norte son medidas destinadas a aumentar el acceso a los negocios afectados, según funcionarios de la carrera.

“En congruencia con nuestra promesa de causar menos trastornos en el camino hacia nuestra carrera de 2024, estamos contentos de reducir el tamaño del puente de Flamingo mitigando así significativamente el impacto del puente en los negocios vecinos”, dijo Renee Wilm, director ejecutivo de Las Vegas Grand Prix Inc. en un comunicado. “Este nuevo diseño nos permite seguir construyendo un circuito increíblemente complejo en uno de los destinos más concurridos del mundo, garantizando al mismo tiempo un acceso adecuado dentro de la pista para quienes lo necesiten, especialmente para las entidades de respuesta a emergencias”.

El plan condensado del puente se elaboró en colaboración con el Departamento de Obras Públicas del Condado Clark y funcionarios de gestión de emergencias, incluido el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Ejecutivos de la carrera dijeron que se han puesto en contacto con las empresas adyacentes para alertarlos sobre el cambio temporal del puente.

Lisa Mayo-DeRiso, que representa a varios negocios en Flamingo, cerca de Koval, dijo que las empresas que representa no han tenido tales conversaciones con los funcionarios.

“En primer lugar, la F1 no ha discutido este plan con ninguna de las empresas afectadas”, dijo Mayo-DeRiso en un comunicado. “Ninguna conversación. No hay planes. No hay impactos previstos. Así que, ¿cómo sabemos cuál es el plan?”.

Incluso con el tamaño más pequeño, el puente todavía interrumpirá los viajes en la zona, dijo Mayo-DeRiso.

“No se mencionan no solo los reembolsos de 2023, sino la cobertura de 2024 de pérdidas casi seguras”, dijo.

La reducción prevista de la anchura del puente acortará los plazos de instalación y desmontaje, que pasarán de 10 días el año pasado a 7 días este año.

Está previsto que el puente de este año se instale a mediados de octubre y se retire a partir de mediados de diciembre, según los funcionarios del Grand Prix.

El plan completo de gestión del tránsito para la carrera de este año se presentó al Condado Clark a principios de mayo y aún se está revisando. Aún no se ha determinado cuándo se hará público, pero los funcionarios de la carrera señalaron que las obras relacionadas con la carrera de 2024 no comenzarán hasta septiembre.