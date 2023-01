El frío se mantendrá hasta finales de mes y febrero

Las Vegas empezará el último fin de semana de enero soleado y fresco antes de una posibilidad de lluvia y temperaturas más frías para cerrar el mes, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima del viernes debería estar cerca de 55º F con un cielo soleado y vientos en calma de unas cinco mph.

Generally a pretty quiet next few days for the Las Vegas area, but changes will be coming for the late weekend and early next week!

For details, visit https://t.co/H4ycRS824i! pic.twitter.com/hnH7pLKUt5

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 26, 2023