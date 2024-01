El frío de Las Vegas no mejorará mucho durante la semana

La sensación térmica en el Aeropuerto Internacional Harry Reid bajó a 30 °F al amanecer del lunes. En Kyle Canyon, bajó a 27°.

Los vientos del norte-noroeste del lunes de 13-20 mph con ráfagas de 30 mph harán que la temperatura máxima esperada de 50° se sienta mucho más fría, y las condiciones se pronostica que sean ligeramente mejor a medida que avanza la semana.

Cool and breezy conditions will be with us for most of the week ahead, with temperatures several degrees below normal. #azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/FmkXzMsvFR

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 8, 2024