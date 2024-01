El expresidente de MGM Grand sabía que se hacían apuestas ilegales, según los documentos

Scott Sibella habla durante una visita a Resorts World en 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El MGM Grand se ve el jueves 9 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Scott Sibella habla en Resorts World Las Vegas el lunes 11 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

En el transcurso de tres años, MGM Grand recibió más de cuatro millones de dólares en efectivo de una operación ilegal de apuestas que, según funcionarios federales, su expresidente permitió operar libremente dentro del casino.

El hotel-casino también llegó a ofrecer viajes de golf gratuitos con otros grandes apostadores al ahora convicto corredor de apuestas ilegales Wayne Nix y otros beneficios complementarios, como el pago de su habitación y la ampliación de su crédito de juego para animarle a gastar su dinero en el MGM Grand, según los documentos federales revelados el jueves como parte de la investigación penal sobre el ex presidente del MGM Grand, Scott Sibella. Estos eventos de grandes apostadores se llamaban “Undercover Weekends”, en referencia a la aparición de Sibella en el reality de televisión “Undercover Boss”.

Por su parte, Sibella, de 61 años, se declaró culpable el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Federal en Los Ángeles de no haber reportado a las autoridades federales las transacciones sospechosas que debían realizar los casinos. En un acuerdo de culpabilidad de 17 páginas, Sibella admitió que sabía que Nix dirigía un negocio ilegal de apuestas, pero aun así le permitió jugar.

La sentencia de Sibella está prevista para el 8 de mayo y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

En un acuerdo con el Departamento de Justicia, MGM Grand y The Cosmopolitan of Las Vegas fueron condenados a pagar una multa combinada de 7.45 millones de dólares como parte de un acuerdo de lavado de dinero por infracciones de la Ley de Secreto Bancario.

Según los documentos judiciales, Sibella admitió a las fuerzas del orden en 2022 que creía que Nix estaba implicado en apuestas deportivas ilegales, pero “no quería saberlo debido a mi posición… Si lo sabemos, no podemos permitir que apuesten. No pregunté, no quise saberlo, supongo, porque no estaba haciendo nada para engañar al casino”.

Acuerdos de no enjuiciamiento

En virtud de los acuerdos de no enjuiciamiento celebrados con el Departamento de Justicia, MGM Grand pagará una multa de 6.5 millones de dólares y renunciará a 500 mil dólares de ingresos atribuibles a la infracción, que se contabilizarán en la multa. El Cosmopolitan acordó pagar una multa de 928,600 dólares y renunciar a 500 mil dólares de ingresos atribuibles a la infracción, que también se contabilizarán en la multa.

En el momento del incidente, MGM Grand era propiedad de MGM Resorts International y The Cosmopolitan de Blackstone Group. MGM adquirió The Cosmopolitan por 1,625 millones de dólares en 2022.

En sus respectivos acuerdos, MGM Grand y The Cosmopolitan aceptaron cada uno la responsabilidad de lavar los fondos ilícitos de Nix y no presentar adecuadamente informes de actividades sospechosas sobre Nix, quien realizó numerosas transacciones que involucraron millones de dólares en los casinos entre 2017 y 2020. MGM Grand también aceptó la responsabilidad por las fallas del departamento de cumplimiento de los casinos al no usar toda la información disponible al presentar revisiones de “conozca a su cliente” de Nix.

En virtud de la Ley de Secreto Bancario, los casinos como MGM Grand y The Cosmopolitan están obligados a implementar y mantener programas diseñados para evitar que los delincuentes usen los casinos para lavar las grandes sumas de dinero en efectivo que pueden generar las actividades ilegales. Por ejemplo, la ley exige a los casinos que presenten reportes que documenten actividades sospechosas, como los casos en los que no se pueda determinar el origen de los fondos de un cliente o se sospeche que están relacionados con un delito.

Como parte de su NPA, MGM Grand admitió que Sibella y dos anfitriones del casino conocían el negocio de juego ilegal de Nix, permitieron que Nix siguiera jugando con MGM Grand y propiedades afiliadas, permitieron que Nix presentara y usara ganancias ilícitas en las propiedades del casino, y proporcionaron a Nix beneficios complementarios para animarle a gastar sus ganancias ilícitas en el casino.

Viajes de golf para grandes apostadores

MGM Grand también admitió que Nix a veces usaba viajes de golf con clientes de alto poder adquisitivo de MGM Grand para solicitar nuevos clientes para su negocio de juego ilegal. En 2020, MGM Grand había aceptado más de cuatro millones de dólares en efectivo que eran ganancias ilícitas del negocio de juego ilegal de Nix, dijo el Departamento de Justicia.

MGM Grand también admitió que su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero no instruyó a su equipo de cumplimiento para que usara toda la información disponible, como lo exige la Ley de Secreto Bancario, cuando se presentaran revisiones para determinar si se debían presentar reportes de actividades sospechosas, o para identificar y verificar la información del cliente, incluido el origen de los fondos, para las transacciones que se consideraran sospechosas.

Según el Departamento de Justicia, el personal de cumplimiento no se ponía regularmente en contacto con los anfitriones de marketing, ni siquiera cuando el equipo de cumplimiento no podía justificar o identificar el origen de los fondos del cliente, a pesar de que otros departamentos se ponían habitualmente en contacto con los anfitriones en relación con el cobro de fondos adeudados al casino. Debido a las deficiencias en el programa de cumplimiento, MGM Grand no detectó ni reportó el alcance de las actividades sospechosas de Nix y no impidió el lavado de dinero de Nix.

“La violación intencionada por parte del señor Sibella de las obligaciones de la Ley del Secreto Bancario de reportar actividades sospechosas puso en riesgo la credibilidad del MGM Grand”, dijo Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Los Ángeles de la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

“La Ley de Secreto Bancario obliga a reportar actividades sospechosas para proteger a las instituciones financieras de convertirse en partícipes de actividades de lavado de dinero que a menudo benefician a organizaciones criminales o terroristas”, añadió.

Confianza mermada

“Mientras fue presidente de MGM Grand, el señor Sibella mermó la confianza de sus empleados, clientes y organismos reguladores, y por ello deberá rendir cuentas”, dijo Hatcher. “Además, los acuerdos de no enjuiciamiento con MGM Grand Hotel, LLC y The Cosmopolitan of Las Vegas deben servir como aviso a otros casinos e instituciones financieras de que evadir las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario puede acarrear graves consecuencias, e investigaremos las sospechas de incumplimiento”.

Sibella se incorporó por primera vez a MGM en 2010 para dirigir The Mirage antes de pasar a MGM Grand. Dejó MGM como parte de la estrategia de compra de reducción de costos de esa empresa para convertirse en el máximo ejecutivo de Resorts World Las Vegas en abril de 2019, mucho antes de que el complejo de cuatro mil millones de dólares y tres mil habitaciones abriera sus puertas en junio de 2020. Sibella fue despedido de Resorts World en septiembre de 2023.

La Junta de Control del Juego de Nevada (NGCB) emitió un comunicado el jueves diciendo que estaba al tanto de las acciones judiciales que involucran a Sibella en California.

“La NGCB ha estado monitoreando la situación y se asegurará de que todas las personas y entidades involucradas en la industria del juego de Nevada cumplan con los estándares más altos”, dijo el presidente de la Junta de Control, Kirk Hendrick, en un comunicado enviado por correo electrónico.

No está claro si Sibella seguirá teniendo licencia en el estado en el futuro, como sugirió en una declaración que hizo el miércoles.

Los solicitantes de licencias de juego se enfrentan a un duro escrutinio normativo cuando solicitan la licencia, pero no quedan automáticamente inhabilitados por condenas o declaraciones de culpabilidad.

Nix, el corredor de apuestas ilegales, se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa. Su sentencia está prevista para el 6 de marzo.