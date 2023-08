El exejecutivo del juego Gamal Aziz se siente reivindicado tras escándalo

El ex ejecutivo del juego Gamal Aziz habla con un reportero en un Premier Workspaces en Las Vegas el miércoles 26 de julio de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El veterano ejecutivo de la industria del juego Gamal Aziz está finalmente listo para volver al trabajo ahora que ha terminado un largo calvario legal que podría haberle llevado a la cárcel.

Aziz, también conocido como Gamal Abdelaziz, un ejecutivo que ha trabajado con tres de las principales empresas de casinos de la ciudad y abrió Bellagio en el Strip y Wynn Palace en Macao, recibió la mejor noticia de su vida el 20 de julio. Fue entonces cuando recibió la notificación final del juez de distrito federal Nathaniel Groton de que el caso que el gobierno federal tenía contra él por fraude y conspiración, en el que se le acusaba de pagar 300 mil dólares como soborno para conseguir la admisión de su hija en la Universidad del Sur de California como recluta de básquetbol, había terminado.

Aziz formaba parte de un grupo de padres de futuros estudiantes universitarios acusados de irregularidades en la “Operation Varsity Blues”, una investigación del Departamento de Justicia sobre prácticas desleales en las admisiones universitarias.

El único padre impune

Aziz fue el único padre acusado que no fue castigado en el caso. Aziz y el ejecutivo de capital privado John Wilson fueron declarados culpables en el Tribunal de Distrito de Massachusetts en octubre de 2021 y sentenciados cuatro meses después. Wilson fue condenado a 15 meses y Aziz, a 12 meses de prisión. Se les permitió permanecer en libertad a la espera de las apelaciones.

Ambos recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Boston y, en mayo, un tribunal de tres jueces dictaminó, en una sentencia de 154 páginas, la anulación de todas las condenas de Aziz y de Wilson, excepto la de presentación de una declaración de impuestos falsa, que fue confirmada.

A pesar de anular la condena, la jueza de circuito Sandra Lynch no estaba contenta con la conducta de los padres.

“Nada en esta opinión debe interpretarse como una aprobación de la conducta de los demandados al buscar la admisión en la universidad para sus hijos”, dijo. “No decimos que la conducta de los demandados sea en absoluto deseable”.

Tras revisar la decisión, la fiscal general federal, Rachael Rollins, optó por no proceder contra Aziz y Groton acató su orden.

La investigación descubrió desigualdades en la enseñanza superior y dio lugar a más de 50 declaraciones de culpabilidad, entre ellas las de las actrices Lori Loughlin y Felicity Huffman.

Aziz consideró la sentencia como una exoneración, pero, en una entrevista exclusiva con el Review-Journal, dijo que aprendió mucho sobre el sistema judicial y sobre sí mismo en el caso.

“Se acabó por completo”, dijo Aziz. “Realmente ha valido la pena luchar. Normalmente, este tipo de casos duran uno o dos años. Pero gracias al COVID duró más tiempo. No hubo ni un solo minuto en el que no decidiera luchar por la justicia y la verdad, a pesar de que muchos otros habían decidido declararse culpables. La gran mayoría de los padres lo hicieron, pero yo sentí que eso sería una traición a la justicia y a mi integridad, así que decidí luchar y ahora siento que he sido reivindicado”.

Acusaciones realizadas en 2019

Aziz dijo que después de que las acusaciones se hicieran por primera vez en marzo de 2019, la USC contrató a un equipo de investigadores que revisaron la solicitud de su hija a la universidad. A Aziz, que no quiso revelar el nombre de su hija para proteger su privacidad, se le permitió permanecer en la escuela.

“Ahora tiene un trabajo y lo ha hecho excepcionalmente bien”, dijo. “Así que la escuela básicamente le permitió quedarse, uno de los pocos niños a los que se les permitió quedarse y continuar hasta que se graduó, por lo que no se ha visto afectada en absoluto. Básicamente consideraron que su solicitud era correcta y veraz, por lo que no se vio afectada en absoluto. Esa, obviamente, ha sido mi posición desde el primer día. No éramos partícipes de todo esto y, una vez que mi hija fue absuelta, era evidente que iba a ser reivindicada”.

Se graduó en marketing y relaciones públicas y tiene un trabajo en Kylie Cosmetics, la empresa de Kylie Jenner.

Aziz se culpa por no haberse implicado más en el ingreso de su hija en la universidad. Por aquel entonces, vivía y trabajaba en Macao, construyendo el Wynn Palace, el resort de cuatro mil millones de dólares a las afueras del Strip de Cotai que muchos consideran el más elegante de Asia. Su familia vivía en Hong Kong, a una hora de distancia.

Debido a las exigencias de su tiempo en un periodo crítico de desarrollo del Wynn Palace, Aziz se puso en contacto con el consultor de admisiones de California William “Rick” Singer, el llamado cerebro de la trama de la Operación Varsity Blues.

“Como él (Singer) ya había ayudado antes con solicitudes universitarias y venía muy recomendado, estábamos en China y pensé en conseguir ayuda para que mi hija hiciera la solicitud”, dijo. “Estando ocupado y construyendo este difícil proyecto, confié en él y me recomendó que hiciéramos una donación al atletismo femenino, y eso es lo que hice, habiendo confiado en él a lo largo de los años. En realidad, nunca dudé de que hubiera algo mal o de que hubiera alguna señal de alarma. Básicamente, fue una completa sorpresa cuando se produjo el caso”.

Donaciones anteriores

Aziz dijo que había donado dinero a todas las escuelas a las que habían asistido sus hijos a lo largo de los años, por lo que una donación para financiar el Galen Center de la USC no parecía fuera de lugar.

Pero los fiscales no estaban de acuerdo y el caso se puso en marcha.

Aziz dijo que, una vez presentados los cargos, no tuvo ninguna comunicación con los otros 53 padres o con Singer. Varios asesores le dijeron que tenía pocas posibilidades de ganar un juicio y que solo tenía que declararse culpable como los demás.

“En aquel momento, los medios de comunicación decían que me podían caer cinco, diez o veinte años”, explica. “Pero mi familia estaba de acuerdo conmigo en que debía luchar”.

Y una declaración de culpabilidad podría haber planteado complicaciones a los reguladores de la industria del juego, que podrían haber examinado su idoneidad para obtener una licencia.

Cuando se terminó el Wynn Palace, Aziz decidió abandonar la empresa y formar su propia operación hotelera, Legacy Hospitality Partnering, centrada en el desarrollo de resorts de bienestar. Empezó con un grupo con ejecutivos con los que había trabajado anteriormente en Wynn y MGM Resorts International.

“En cuanto se produjo el caso, muchos de los inversores se echaron atrás y decidí centrarme en el caso y muchos de los miembros de mi equipo han seguido adelante y han conseguido trabajos extraordinarios”, dijo.

“Lo están haciendo muy bien, lo cual es gratificante para mí porque eso me dice que seleccioné al equipo adecuado y que ahora están prosperando”.

En cuanto le comunicaron que no habría más intentos de procesarle, empezó a hablar con otras empresas de juego y hostelería sobre posibles oportunidades.

“El objetivo es volver a trabajar porque sería increíblemente difícil volver a reunir al equipo”, dijo. “He recibido interés de gente a la que respeto profundamente”.

Pero lo más importante para Aziz es que recuperó su integridad después de más de cuatro años.

“La primera consideración era mi familia y mi nombre. He trabajado duro toda mi vida. No quiero malgastar mis esfuerzos intentando ahorrar o ganar tiempo”.