El dueño de un negocio de Las Vegas es recordado por estar ‘lleno de vida’

Familiares y amigos de Jonet Dominguez le rinden homenaje durante una vigilia con velas en Awaken Las Vegas el viernes 13 de enero de 2023, en Las Vegas. Dominguez fue asesinado recientemente por un cliente durante un enfrentamiento en All In Towing. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Amigos y familiares compartieron oraciones y recuerdos el viernes por la noche afuera de una iglesia de Spring Valley para recordar al dueño de un negocio local que fue asesinado esta semana.

Más de 100 personas se reunieron afuera de Awaken Las Vegas, 7175 W. Oquendo Road, para una vigilia con velas para Jonet Dominguez, de 43 años de edad, quien recibió un disparo fatal en su empresa de grúas All In Towing el martes por la mañana.

“Estaba tan lleno de vida, tan lleno del Señor”, dijo su esposa, Angela Dominguez, el viernes por la noche. “Siempre tenía una enorme sonrisa en la cara”.

Ella y Dominguez tuvieron 10 hijos juntos, de edades comprendidas entre los 7 y los 24 años.

La policía dijo que Dominguez fue baleado por un cliente en la cuadra 100 de West Wyoming Avenue, cerca de South Commerce Street. Un empleado de All In Towing llamó a la policía alrededor de las 11 a.m. diciendo que habían disparado a Dominguez.

Según un reporte de arresto, Jaton Herder, de 27 años, presuntamente le disparó a Dominguez mientras recogía un Tesla plateado 2022 que había rentado en Hertz, pero no tenía los documentos apropiados para recuperar el auto.

Se enojó, sacó una pistola y le disparó a Dominguez, según la policía.

Angela Dominguez cuenta que, cuando escuchó que hubo un tiroteo, intentó llamar a su esposo, pero éste no contestó. Entonces llamó al negocio y le dijeron que le habían disparado.

“Mi familia está destrozada ahora mismo. Todavía estamos esperando a que vuelva a casa”, dijo. “Mis hijos siguen sentados junto a la puerta”.

Jonet Dominguez comenzó All In Towing con su hermano Jonathan Dominguez, quien dijo que siempre había sido el sueño de su hermano menor de tener su propia empresa de remolque. Dijo que su hermano tenía tiempo para todos.

“Han fallecido otros familiares míos. He perdido hermanos, mi madre”, dijo Jonathan Dominguez. “Perder a un hermano menor es lo más trágico que hay”.

Jonathan Dominguez fue el primero en empezar a repartir velas entre los que se habían reunido para honrar a su hermano menor. Las lágrimas corrían por los rostros de los familiares y otros presentes en el círculo. El grupo rodeaba una mesa en la que había fotos enmarcadas de Dominguez, flores, velas y cajas de pañuelos.

“Es emotivo. Es hermoso”, dijo Jonathan Dominguez sobre la vigilia. “Demuestra a cuánta gente ha tocado. En todos los ámbitos de la vida. Absolutamente todos los que lo conocían le querían”.

John Harp conoció a Dominguez gracias a que ambos formaban parte de organizaciones de ayuda locales. En 2020, la organización de Harp pensó que tendría que cancelar su evento anual de Navidad en el refugio local Child Haven.

Entonces a Dominguez se le ocurrió la idea de usar su empresa de grúas para celebrar un desfile navideño alrededor del refugio, dijo Harp.

“Les dimos regalos y tuvieron Navidad”, dijo Harp mientras se le quebraba la voz. “Somos los únicos que vimos a esos niños. Esa fue su idea”.

La oficina forense del Condado Clark dictaminó que Dominguez murió por una herida de bala en la espalda.

“Era un tipo que podía equilibrar su vida familiar con su negocio”, dijo Harp. “En este momento de su vida lo tenía todo a su favor, y le dispararon por un auto”.

Tras la concentración, varias grúas recorrieron West Oquendo Road tocando el claxon.

Herder deberá comparecer ante el tribunal el martes y ha sido acusado de un cargo de asesinato abierto. Permanece detenido sin derecho a fianza.