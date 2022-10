El dueño de los terrenos del Tropicana explora una compra en el Strip

Admitiendo que se equivocó sobre la resistencia del Strip después de la pandemia, el director general de Gaming and Leisure Properties Inc (GLPI). dijo que está interesado en la posible adquisición de más propiedades del Strip en el futuro.

Tropicana en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Peter Carlino, dijo en una declaración de ingresos sobre ganancias de la compañía con los inversores el viernes, que el fondo de inversión inmobiliaria afiliado principalmente a Penn Entertainment Inc. y Bally’s Corp. dijo que, si el precio es correcto, estaría interesado en otro complejo turístico.

GLPI ya es dueño de los bienes inmuebles ubicado debajo de Tropicana Las Vegas y negoció un nuevo contrato de arrendamiento principal para adquirir los terrenos por 145 millones de dólares y arrendarlos de nuevo a Bally’s por 10.5 millones de dólares al año durante 50 años, lo que supone una ganancia de 67.4 millones de dólares antes de impuestos.

“Nunca hemos tenido ningún malestar hacia los activos de Strip, es solo una cuestión de costos”, dijo Carlino en respuesta a la pregunta de un inversor. “Hemos encontrado más valor en los mercados regionales. Me he sentido un poco resentido después de este último declive y he reconocido después del COVID que el Strip ha demostrado ser mucho más resistente de lo que jamás hubiera imaginado. Sabíamos lo que iba a pasar en los mercados regionales, con gente que en el primer minuto que salía de su casa, iba a nuestras propiedades y lo hacía con gran entusiasmo. Pero en Las Vegas, fui un poco más cauteloso al respecto y francamente, me equivoqué”.

Para Carlino, todo es cuestión de precio. Desde hace dos años, Caesars Entertainment Inc. ha manifestado públicamente su intención de vender uno de sus activos del Strip, pero no ha habido reportes de que GLPI esté negociando para comprar.

“Solo se trata de dinero”, dijo Carlino. “No hay nada que no vayamos a poseer, voy en ambas direcciones. Nos encantaría tener propiedades en el Strip. Continuamente le he dicho a muchos de ustedes que sería dueño de una casa en la playa sin ventanas y puertas si el flujo de efectivo era sólido como una roca. Estamos en el negocio del flujo de efectivo. Es lo que hacemos, ya sea grande o pequeño. Se trata simplemente de saber si podemos obtener un rendimiento adecuado, un margen adecuado con respecto a nuestro costo de capital y gestionar nuestro balance de forma eficaz al mismo tiempo. Así que no hay prejuicios. Vemos los activos de Las Vegas, francamente, todo el tiempo”.

Carlino no dio nuevos detalles sobre si Bally’s está negociando más con los Oakland A’s para convertir potencialmente el Tropicana en un estadio de la MLB. Los A’s han negociado tanto con Bally’s como con el multimillonario Phil Ruffin, dueño de Treasure Island y Circus Circus, para usar Las Vegas Festival Grounds, en Las Vegas Boulevard y Sahara Avenue, como posible sede del estadio.

En las últimas semanas, los A’s han guardado silencio sobre el estado de sus negociaciones para el estadio de Las Vegas.

Carlino también expresó su entusiasmo por Penn Entertainment para construir un nuevo proyecto de 384 habitaciones y 206 millones de dólares que formará parte de una expansión de cuatro propiedades de 850 millones de dólares para Penn en Illinois, Ohio y Nevada.

No se ha anunciado ningún plazo para la nueva torre M propuesta.

“Hace tiempo que M necesita una torre”, dijo Carlino. “Esa propiedad está operando extraordinariamente bien y necesita desesperadamente más capacidad. Todas estas son cosas buenas que se van a desarrollar en los próximos dos años y estamos bastante entusiasmados”.

GLPI presentó unos sólidos resultados del tercer trimestre el jueves por la noche, antes de la convocatoria del viernes.

La empresa, con sede en Wyomissing, Pensilvania, obtuvo un ingreso neto de 220 millones de dólares, 85 centavos por acción, con unos ingresos de 333.8 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre. En el mismo trimestre del año anterior, la empresa obtuvo un ingreso neto de 149.1 millones de dólares, 63 centavos por acción, con unos ingresos de 298.7 millones de dólares.

“Nos sigue gustando la estabilidad del modelo de negocio REIT de triple arrendamiento neto de GLPI, especialmente en el incierto contexto macro”, dijo el analista de juego Joe Greff, de J.P. Morgan, en una nota del viernes a los inversores. “Destacamos su atractiva y probablemente creciente corriente de dividendos dado el aumento de las rentas y el crecimiento (relacionado con las fusiones y adquisiciones), con el apoyo de su sólido balance”.

Las acciones de GLPI, que cotizan en el mercado Nasdaq, cerraron a 2.08 dólares, un 4.3 por ciento, hasta los 49.95 dólares por acción en el promedio de las operaciones. Después de las horas, las acciones subieron 1.21 dólares, un 2.4 por ciento, para terminar cerca de los 51.16 dólares por acción.