El DMV de Nevada toma medidas contra los “clásicos”

Ya que los vehículos rod clásicos, vehículos clásicos, autos vintage o motocicletas antiguas no están obligados a someterse a un control anual de smog para la renovación del registro, algunos automovilistas con autos más antiguos – pero, no precisamente clásicos –han estado aprovechando el sistema para eludir el requisito de control de smog.

Las letras del Departamento de Vehículos de Motor se muestran en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Si alguna vez has visto un auto circulando con una placa de vehículo clásico y has pensado: “Eso no es un clásico”, podrías estar en lo cierto.

Ya que los vehículos rod clásicos, vehículos clásicos, autos vintage o motocicletas antiguas no están obligados a someterse a un control anual de smog para la renovación del registro, algunos automovilistas con autos más antiguos – pero, no precisamente clásicos –han estado aprovechando el sistema para eludir el requisito de control de smog.

Pero eso está a punto de cambiar a partir del 1° de enero, los conductores de vehículos más antiguos que soliciten las placas clásicas del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) se enfrentarán a nuevas reglas.

En virtud de la legislación aprobada en 2021, los autos y camionetas con las diversas placas de vehículos clásicos no podrán ser usados para fines de transporte general y se limitarán a ser conducidos no más de cinco mil millas al año. Esto equivale a unas 417 millas al mes.

Según un reporte de mayo de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el estadounidense medio recorre 13,476 millas al año. Eso equivale a unas 1,123 millas al mes.

Quienes deseen matricular un vehículo como auto clásico también deberán presentar un certificado de seguro de vehículo clásico o antiguo. Existen requisitos de antigüedad y valor histórico para recibir dicho seguro y, de forma similar a la nueva normativa, los vehículos no pueden circular más de cinco mil millas en un año.

Los vehículos clásicos podrán conducirse para actividades de clubes, exposiciones, excursiones y desfiles y para obtener el mantenimiento y servicio necesarios para el vehículo.

Un vehículo clásico debe tener al menos 25 años y no haber tenido modificaciones antes de que su dueño solicite su matriculación. Para obtener una placa de vehículo clásico, el vehículo debe haber sido fabricado no antes de 1949, pero al menos 20 años antes del momento de la matriculación. La placa de vehículo antiguo exige que el vehículo tenga más de 40 años antes de la fecha de solicitud de matriculación. Los vehículos que cumplan todos los requisitos para una de las placas clásicas seguirán estando exentos de las pruebas de emisiones.

Sin embargo, el dueño del auto tendrá que presentar una certificación del odómetro en el momento de la matriculación o la renovación.

Las renovaciones de las placas vehiculares clásicas pueden hacerse en persona, por correo o por fax al 775-684-4797. Para las renovaciones por correo o fax es necesario llenar un formulario de autorización de pago. La placa vehicular clásica original debe obtenerse en persona.

Hasta el 12 de diciembre había 33,309 registros activos de este tipo de placas en el estado. Las placas vehiculares de autos clásicos cuestan 36 dólares al principio y 10 dólares al renovarlas.

“Si tienes estas placas, es necesario planificar con antelación su renovación 2023”, dijo Kevin Malone, portavoz del DMV. “No queremos que a nadie lo tome desprevenido. Deberás tener un seguro de vehículo clásico para mantener las placas y la exención de verificación de smog. Si no puedes conseguir un seguro de vehículo clásico, tendrás que obtener un estilo de placa diferente y un control de smog si es necesario”.

El DMV ha estado alertando a los conductores que tienen tales placas sobre el próximo cambio desde julio, con la información impresa en los avisos de renovación de registro. El DMV también está haciendo los anuncios en inglés y español en Google, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify.