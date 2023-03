El DMV cierra su oficina en North Las Vegas por falta de servicio de agua

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) cerró su oficina en North Decatur Boulevard en North Las Vegas el viernes después de que el personal notó que el sitio no tenía servicio de agua, pero debería volver a abrir el sábado por la mañana, dijo un portavoz.

“Realmente no sé por qué no hay agua, pero no hay”, dijo Kevin Malone, el agente de información pública del DMV.

El personal de la agencia se enteró de que el agua se había cortado antes de que la oficina, en 7170 N. Decatur Blvd., abriera y tuvo que rechazar una fila de personas que esperaban que el lugar abriera a la hora habitual de las 8 a.m., dijo Malone.

“Estábamos intentando conseguir un baño portátil y una estación de lavado, pero no fuimos capaces de obtenerlos a tiempo”, dijo.

La responsabilidad del servicio de agua en la oficina del DMV recae en la ciudad de North Las Vegas y en la agencia de Mantenimiento de Edificios y Terrenos de la División de Obras Públicas del Estado de Nevada, ya que el DMV no es dueño de ninguno de sus edificios, dijo Malone.

Funcionarios de North Las Vegas han dicho que el agua volverá a fluir, incluso en las salas de descanso, a las 8 a.m. del sábado, dijo.

La oficina, que normalmente atiende a mil personas al día, acomodará a los clientes que tenían cita el viernes permitiéndoles entrar sin cita a partir del lunes hasta el 14 de abril, dijo.

El DMV, que procesa los clientes sin cita previa los sábados, reanudará ese servicio mañana, donde la oficina les da un boleto con un tiempo para que regresen más tarde en el día, dijo.

Un portavoz de North Las Vegas no pudo ser localizado el viernes.