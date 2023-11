El Condado promete mejorar la reapertura de las calles del corredor turístico por la F1

El tráfico circula por Las Vegas Boulevard visto desde las gradas del Bellagio Fountain Club antes del Grand Prix inaugural de la Fórmula Uno de Las Vegas el martes 14 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Se suponía que los cierres de carreteras impuestos en varias calles del corredor turístico estarían abiertos a las 6 a.m. del miércoles para el viaje diario.

Pero no fue así.

Un funcionario del Condado Clark dijo que las cosas deberían estar mejor la noche del miércoles al jueves por la mañana mientras los funcionarios de transporte ultiman los detalles de los cierres y aperturas relacionadas con el Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno.

“Los cierres programados eran una práctica para trabajar a través de las grietas en la transición de la pista caliente a la pista fría para asegurar los retrasos con la reapertura de las carreteras se reducen al mínimo a medida que avanzamos a través de los próximos días”, dijo Jennifer Cooper, jefa de comunicaciones y estrategia del Condado Clark, en un correo electrónico el miércoles.

“Como era de esperar, había algunas cosas que resolver que causaron un ligero retraso en la reapertura”, dijo.

Según la práctica de cierre de transportes y carreteras, se esperaba que los cierres de calles comenzaran justo después de medianoche, y que estuvieran completamente cerradas a las 2 a.m., con reaperturas a partir de las 4 a.m. con acceso total a las 6. Pero no fue hasta justo después de las 7 a.m., que las calles estuvieron completamente abiertas.

Cooper no dijo lo que llevó específicamente a la demora de reapertura.

Los cierres comenzarán antes el resto de la semana.

El subalguacil del Departamento de Policía Metropolitana Andrew Walsh dijo que la Policía Metropolitana está tratando el plan de cierre como el que se usa cada víspera de Año Nuevo.

Los cierres de tráfico se llevarán a cabo en partes de Las Vegas Boulevard, Koval Lane, Harmon Avenue y Sands Avenue desde el jueves hasta el sábado comenzando cada día a las 5 p.m. con un “cierre duro” a las 7 y la reapertura de las carreteras alrededor de las 6 a.m. del día siguiente, “dependiendo de la rapidez con que los equipos puedan limpiar los circuitos”, dijo.