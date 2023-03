El Condado Lincoln sufre inundaciones; se espera un fin de semana agradable para Las Vegas

Aunque comience un poco fresco el fin de semana que da inicio a la temporada de piscinas, se pronostican condiciones agradables para Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un viernes soleado tendría una máxima cercana a los 65° F, mientras que los vientos del noroeste de la mañana de 6-10 cambiarán a proceder del noreste por la tarde.

La mínima del sábado será de 45° antes de una máxima soleada por la tarde cercana a los 66° y vientos similares. Estará un poco nublado el domingo con una máxima cercana a los 67°.

El lunes, con una máxima cercana a los 69°, habrá probabilidad de lluvia al final del día.

Las inundaciones amenazan la presa

Al norte de Las Vegas, en el Condado Lincoln, las advertencias de inundación siguen en vigor hasta el viernes por la tarde para partes de Meadow Valley Wash.

La oficina del alguacil del Condado Lincoln reportó que varias carreteras quedaron bajo el agua el jueves como resultado de las inundaciones.

Las autoridades también monitoreaban el estado de la presa Echo, que permanecía intacta desde las 7 a.m. del viernes.

Mejoran las condiciones de sequía

While all eyes have been on neighboring California, #drought conditions have been improving dramatically in Nevada as well. Nevertheless, almost 80% of the state is still in drought. #NVwx pic.twitter.com/nsl7QTDlZG

— Drought Center (@DroughtCenter) March 16, 2023