El aumento de los precios del café afecta a las cafeterías y a los clientes de Las Vegas

agosto 16, 2022 - 10:47 am

Jenny Alyn, de Las Vegas, prepara una bebida de café en PublicUs, en el centro de Las Vegas, el lunes 15 de agosto de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Divyansh Sharma bebe café mientras estudia en Grouchy John's Coffee, en South Maryland Parkway, en Las Vegas, el lunes 15 de agosto de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Ruddy Rodríguez, a la izquierda, y Rick Van Diepen, de Las Vegas, toman café en Mothership Coffee Roasters, en Fergusons Downtown, en Las Vegas, el lunes 15 de agosto de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jenny Wong, de Las Vegas, toma café en Brew It Coffee House, en el centro de Las Vegas, el lunes 15 de agosto de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Harry Fagel, a la izquierda, y Shakeel Abdal-Karim beben café mientras estudian en Grouchy John's Coffee, en South Maryland Parkway, en Las Vegas, el lunes 15 de agosto de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los amantes del café del sur de Nevada están recibiendo una agitada no deseada con su taza de café matutina.

Los clientes que frecuentan las cafeterías locales dicen haber notado precios más altos.

Aunque los precios al consumo se redujeron ligeramente el mes pasado, alcanzando un 8.5 por ciento con respecto a hace un año, la Oficina de Estadísticas Laborales reportó la semana pasada que el índice general de alimentos aumentó un 10.9 por ciento de un año a otro, con categorías como la leche aumentando un 15.6 por ciento y los precios del café para los consumidores más de un 20 por ciento.

A algunos amantes del café, como Mallory Gott, no les sorprende.

“Los precios han subido y, con suerte, en algún momento se nivelarán un poco”, dijo Gott, que frecuenta cafeterías del centro de Las Vegas como Mothership Coffee Roasters. “Por ahora estamos en plan: ‘Ok, lo tomaremos como viene’”.

Los dueños de cafeterías del valle de Las Vegas dicen que se han visto obligados a subir los precios para ayudar a cubrir el aumento de los costos de suministro, que se observa en todo, desde los granos de café, las tazas, las servilletas hasta los agitadores. No son los únicos. Grandes empresas como Unilever PLC, cuyas marcas incluyen Ben & Jerry’s y Dove, Chipotle Mexican Grill Inc. y McDonald’s Corp. han tenido que repercutir el aumento del costo de los productos, el combustible y otros costos operativos en sus clientes, según recientes declaraciones de ingresos.

El lunes, Gott compró su bebida habitual en Mothership, un café con leche de almendras helado, que cuesta 5.50 dólares antes de impuestos. Incluso con los precios más altos, Gott no piensa dejar su hábito del café y se siente “afortunada de no estar en una posición en la que no pueda absorber el impacto del aumento”.

“¿Me encanta? No. Pero, ¿me gusta el café y quiero beberlo? Sí”, dijo Gott.

El director ejecutivo de Mothership Coffee Roasters, Juanny Romero, dijo que los precios en sus tres sucursales han aumentado aproximadamente un 10 por ciento.

La empresa se abastece de café de Café Femenino, una cooperativa agrícola dirigida por mujeres, pero Romero dijo que obtenerlo “ha sido muy difícil”.

“No solo está subiendo el costo del café, sino que nuestro flujo de caja también ha subido considerablemente para adquirir estos cafés”, dijo Romero. “Hemos hecho todo lo posible para no trasladar esto a nuestros clientes, porque entendemos que estamos todos juntos en el mismo barco”.

Romero también dijo que la mayor abolladura en sus gastos ha venido de la leche y los productos de papel.

Mothership ha intentado mitigar estos costos animando a los clientes a traer sus propios vasos o a cenar en sus locales, lo que ha permitido a la tienda reducir el uso de vasos de papel.

Cerca de allí, Brew It Coffee House dijo que el abastecimiento de café es el menor de sus problemas. Sus propietarios, Willie Villanueva y Patty Bell, dijeron que es todo lo demás lo que causa problemas. Incluso han empezado a cerrar sus puertas los domingos para ayudar a reducir los costos de operación.

“Además del café, todo lo demás ha subido”, dijo Bell. “Las cremas, los jarabes, todo lo que llevan ha subido. Hemos subido [los precios] un poco, pero no demasiado”.

“Tenemos un tipo de taza que usamos: si vas a comprarla de nuevo, no la encuentras. Entonces tienes que conseguir una taza diferente y luego las diferentes tazas tienen diferentes tapas… Es simplemente difícil encontrar cosas”.

Bell dijo que los clientes han sido comprensivos.

“Creo que todos lo saben. O sea, mira el precio de la gasolina”, dijo Bell. “Todos saben que los precios están subiendo, así que no se sorprenden”.

Jenny Wong, clienta de Brew It, ha notado los recientes aumentos de precios y eso la ha obligado a recortar sus viajes para comprar café, optando en su lugar por prepararlo en casa.

“Diría que antes formaba parte de mi rutina diaria y ahora lo considero más bien un capricho”, dijo Wong. “Intento disciplinarme y crear un presupuesto”.

El pedido habitual de Wong es una taza de café negro de primera calidad, que, según ella, suele costar unos seis dólares, pero hacer una taza en casa es más barato, según Wong, ya que una bolsa de granos de café cuesta 15 dólares.

Mientras tanto, en Grouchy John’s Coffee, junto a South Maryland Parkway y East Wigwam Avenue, Divyansh Sharma estudia mientras disfruta de una taza de café, que se ha convertido en un artículo de lujo.

“He notado un ligero aumento en los precios del café. De hecho, hace poco compré una cafetera la semana pasada”, dijo Sharma. “He tratado de complementarlo intentando ir menos a las cafeterías y encontrar más productos similares”.

Sharma, que suele pedir un café negro grande, dijo que no paga más de tres dólares por una taza. Solía permitirse un café con leche más caro, pero ahora trata de ahorrarse el gasto.

Pero muchos bebedores señalaron que incluso con precios más altos seguirían estando dispuestos a visitar su cafetería local, solo que con menos frecuencia.

“Se vive una vez. Está bien comprar una buena taza de vez en cuando”, dijo Wong.