El acuerdo de Adelson para comprar los Dallas Mavericks podría cerrarse en las próximas semanas

noviembre 30, 2023 - 8:36 am

Miriam Adelson, esposa del presidente ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation y megadonante republicano Sheldon Adelson, escucha mientras el presidente Donald Trump habla en Israeli American Council National Summit en Hollywood, Florida, el sábado 7 de diciembre de 2019. Miriam Adelson, la accionista mayoritaria de la empresa de casinos Las Vegas Sands Corp, planea vender 2 mil millones de dólares en acciones de la compañía y comprar una franquicia deportiva profesional no especificada, anunció la compañía el martes 28 de noviembre de 2023. El dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, está trabajando en un acuerdo para vender una participación mayoritaria en la franquicia de la NBA a la familia Adelson, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones a última hora del martes. (AP Photo/Patrick Semansky, Archivo)

El dueño del equipo Dallas Mavericks, Mark Cuban, camina hacia su asiento durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Houston Rockets en Dallas, el martes 28 de noviembre de 2023. (AP Photo/Tony Gutierrez)

El presidente ejecutivo de Las Vegas Sands Corporation y mega donante republicano Sheldon Adelson, centro, y su esposa, Miriam Adelson, izquierda, escuchan mientras el presidente Donald Trump habla en Israeli American Council National Summit en Hollywood, Florida, el sábado 7 de diciembre de 2019. Miriam Adelson, la accionista mayoritaria de la empresa de casinos Las Vegas Sands Corp, planea vender 2 mil millones de dólares en acciones de la compañía y comprar una franquicia deportiva profesional no especificada, anunció la compañía el martes 28 de noviembre de 2023. El dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, está trabajando en un acuerdo para vender una participación mayoritaria en la franquicia de la NBA a la familia Adelson, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones a última hora del martes. (AP Photo/Patrick Semansky, Archivo)

El hotel Venetian Macao Resort se muestra en Macao, el martes 28 de agosto de 2007. El dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, está trabajando en un acuerdo para vender una participación mayoritaria en la franquicia de la NBA a la familia Adelson, dijo una persona con conocimiento de las conversaciones a última hora del martes. (AP Photo/Kin Cheung, Archivo)

El dueño del equipo Dallas Mavericks, Mark Cuban, camina hacia su asiento durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Houston Rockets en Dallas, el martes 28 de noviembre de 2023. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Los fans de la NBA no deberían hacerse ilusiones de tener un equipo de básquetbol en Las Vegas solo porque la doctora Miriam Adelson compre una participación mayoritaria de los Dallas Mavericks.

Un día después del sorprendente anuncio de que Adelson, la accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp, va a vender dos mil millones de dólares de acciones de la empresa para comprar una participación mayoritaria en los Mavericks al multimillonario Mark Cuban por un valor estimado de 3,500 millones de dólares, representantes de la empresa afirmaron que el equipo se quedaría en Dallas.

Se espera que el comisionado de la NBA, Adam Silver, hable de la transacción de los Mavericks cuando se encuentre en Las Vegas la próxima semana para asistir a las semifinales y finales del primer torneo de temporada de la liga.

Otros dueños de la NBA vinculados a Las Vegas

La propiedad de los Mavericks por parte de Adelson tendrá similitudes con el control que ejerce el multimillonario de Houston Tilman Fertitta sobre el equipo de la NBA Houston Rockets. Fertitta es propietario del Golden Nugget, en el centro de Las Vegas, y también está construyendo un edificio de 43 plantas en el centro del Strip, en una superficie de 6.2 acres en la esquina sureste de Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue.

Debido a que Fertitta es propietario de los Rockets, los partidos de la NBA en los que participan los Rockets se retiran del tablero de apuestas en las casas de apuestas afiliadas a las propiedades de casino de Fertitta.

Pero a diferencia de Fertitta, Sands no tiene casinos en Estados Unidos. Como los casinos de Sands en Macao y Singapur no aceptan apuestas deportivas, la empresa no tendría que eliminar las opciones de apuestas de los Mavericks.

Fertitta también podría convertirse en un aliado para llevar el juego a Texas con la perspectiva de construir un casino resort en la zona de Houston si se legalizara el juego.

Adelson no sería el primer dueño de la NBA que vive en Las Vegas y supervisa a su equipo desde la distancia.

George y Gavin Maloof fueron propietarios de los Sacramento Kings hasta 2013.

George Maloof, uno de los socios fundadores del hotel-casino Palms, dijo que espera que el papel de Adelson como propietario sea similar al que él y su hermano tuvieron con los Kings.

“Teníamos un presidente y un director general que prácticamente dirigían el equipo por nosotros”, dijo George Maloof en una entrevista el miércoles. “No éramos locales como Mark (Cuban). Vivíamos en Las Vegas y éramos propietarios de los Sacramento Kings. Pero no lo operábamos día a día. Mark opera más en el día a día. De la forma en que lo establecimos era más una inversión. Pero Mark es sin duda más práctico que nosotros”.

Maloof cree que Adelson tendrá éxito como dueña por su pasión por el deporte.

“Creo que ella y su esposo fueron grandes visionarios para Las Vegas”, dijo Maloof. “Creo que tenían una pasión por el deporte que ninguno de nosotros conocía”.

Los fans tienen hambre de un equipo de Las Vegas

Los fans del básquetbol del sur de Nevada están hambrientos de un equipo de la NBA y han recibido señales de la estrella de la NBA Shaquille O’Neal y del actual ala-pívot de Los Angeles Lakers LeBron James de que quieren conseguir un equipo en Las Vegas.

En un comunicado de la compañía el miércoles, Sands aseguró que los Mavericks se quedarían en Dallas y que Cuban, su actual dueño, seguiría con el equipo como director de operaciones de básquetbol.

“Las familias Adelson y Dumont han llegado a acuerdos de compra vinculantes para adquirir la propiedad mayoritaria y el derecho a ejercer como los gobernadores de los Dallas Mavericks”, dice el comunicado de la compañía.

Patrick Dumont, yerno de Miriam Adelson, es presidente y director de operaciones de Sands. Una persona familiarizada con la transacción dijo que lo más probable es que Dumont se una a la Junta de Gobernadores de la NBA en representación de la familia Adelson. La familia Adelson, y no Sands, sería la propietaria del equipo, de forma similar a como la familia, y no la empresa, es propietaria del Las Vegas Review-Journal.

“Las familias tienen como objetivo cerrar la transacción a finales de año, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre y la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA”, dice el comunicado.

75 por ciento de aprobación del dueño

La Junta de Gobernadores no tiene que celebrar una reunión formal para aprobar la nueva propiedad, que requeriría la aprobación del 75 por ciento, o 23 propietarios de equipos, para aprobar la transacción, cuyo valor se estima en unos 3,500 millones de dólares.

Dallas fue una de las peores franquicias del deporte profesional en la década de 1990, pero se convirtió en una de las mejores bajo el mandato de Cuban, con mucha ayuda del alero estrella Dirk Nowitzki, ahora miembro del Salón de la Fama del básquetbol y líder del equipo que ganó el campeonato de la NBA en 2011.

Miriam Adelson es la accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp, una empresa de Las Vegas que cotiza en bolsa y que construyó los resorts Venetian y Palazzo, pero que ahora solo opera casinos en Macao y Singapur. Sheldon Adelson, el multimillonario fundador y dueño de Las Vegas Sands, murió en 2021 a los 87 años.

La empresa reveló el martes la venta de dos mil millones de dólares en acciones en una declaración ante la Comisión del Mercado de Valores. En el documento se identificaba a Adelson y a Miriam Adelson Trust como vendedores, pero no se especificaba el equipo, la liga ni el lugar.

Dada la cifra de venta de dos mil millones de dólares en acciones, junto con la adición de efectivo, significaría que Adelson podría estar adquiriendo al menos el 57 por ciento del equipo de la NBA, basándose en la valoración de 3,500 millones de dólares.

Adelson, médico de 78 años, conservará el 51.3 por ciento de las acciones de la empresa tras la venta, según la notificación.

“Los accionistas vendedores nos han comunicado su intención de usar los ingresos netos de esta oferta, junto con el efectivo adicional disponible, para financiar la compra de una participación mayoritaria en una franquicia deportiva profesional (…) sujeta a las aprobaciones habituales de la liga”, afirma la empresa en el informe de la SEC.

El proceso de selección de nuevos dueños en la NBA suele durar al menos varias semanas, y luego la Junta de Gobernadores de la liga debe dar su aprobación.

Cuban también dijo a finales del año pasado que quería construir un nuevo estadio en el centro de Dallas que también sería un casino, si Texas legaliza el juego.

¿Nuevo estadio en Dallas?

Los partidarios de la legalización del juego en Texas esperaban presentar una enmienda constitucional a los votantes durante la última sesión, pero la medida no llegó muy lejos en el proceso legislativo. La Legislatura, controlada por los republicanos, no volverá a reunirse en sesión ordinaria hasta 2025.

No es probable que Cuban desaparezca de los focos, ya que mantendrá el control de las operaciones de básquetbol. De hecho, los esfuerzos para legalizar el juego en Texas podrían acabar elevando el perfil de un multimillonario que ha sido muy visible en los deportes, los negocios y las finanzas durante casi 25 años.

Cuban, un adicto al básquetbol que se graduó en la Universidad de Indiana, asiste casi siempre a los partidos de los Mavericks. Además, siempre ha hablado claro y ha acumulado millones en boletos como dueño. Muchas de sus diatribas iban dirigidas a los directivos.