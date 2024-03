¿Drogas en Las Vegas Wash? Estudio reporta su presencia en el agua

Aunque no hay riesgo inmediato para el suministro de agua, nuevo estudio detectó alza en concentraciones de drogas y medicamentos tras grandes eventos

Todos los días, Las Vegas Wash devuelve un flujo constante de más de 200 millones de galones de agua al recurso más preciado del sur de Nevada: el lago Mead.

Pero después de grandes eventos en 2022 como el Electric Daisy Carnival (EDC) y el draft de la NFL, científicos descubrieron algo inusual en el flujo procedente de las instalaciones de aguas residuales.

Tras EDC, concentraciones más altas de drogas de fiesta como cocaína, MDMA, ketamina y metanfetamina yacían disueltas en el agua que acabaría siendo tratada de nuevo antes de salir de fregaderos, refrigeradores y duchas. Y tras el draft de la NFL, científicos observaron un aumento de los niveles de medicamentos destinados a tratar padecimientos como hipertensión y colesterol.

Los fármacos no se metabolizan completamente en el cuerpo humano y se liberan parcialmente cuando la gente usa los inodoros. En Las Vegas se recicla toda el agua de uso doméstico, incluidas las aguas residuales, para reducir el consumo total mientras persiste la megasequía en el Oeste.

Aunque no hay motivo de alarma, el estudio publicado este mes en la revista International Journal of Environmental Science and Technology amplía los conocimientos de los científicos especializados en el agua sobre cómo los medicamentos y las drogas ilícitas están apareciendo como contaminantes en el suministro de agua del país.

“No existe ningún riesgo para nuestra agua potable”, dijo Douglas Sims, decano del College of Southern Nevada que dirigió el estudio. “Pero lo que hagamos hoy repercutirá en lo que ocurra mañana”.

Abuso de drogas afecta a la calidad del agua

Los resultados revelan que las llamadas drogas de abuso, como la cocaína, se encontraron en mayores cantidades después del EDC que en el draft de la NFL. Por ejemplo, los científicos observaron MDMA, también conocido como éxtasis, en una concentración 46 veces mayor tras el EDC en comparación con un periodo de control.

Por el contrario, probablemente debido a la mayor edad del público, en el draft de la NFL se observaron mayores niveles de medicamentos destinados a tratar padecimientos como dolor articular, en lugar de drogas para fiestas.

A Sims le preocupa que estos contaminantes puedan acumularse, o biomagnificarse, con el tiempo en los peces y la vida marina. Compara este efecto con el del mercurio, cuyos altos niveles en el pescado pueden ser perjudiciales para las mujeres embarazadas.

Científicos están manteniendo conversaciones similares sobre los PFAS, o “sustancias químicas perennes “, cuya magnitud apenas empiezan a comprender.

“Los niveles que vemos de MDMA, por ejemplo, son relativamente bajos para usted y para mí”, dijo. “En el medio ambiente, basado en la cadena alimentaria, ese efecto se magnificará a medida que suba”.

Autoridad del agua es consciente del problema

Independientemente del tipo de droga que se encuentre en el Wash o de cuándo se encuentre, el sistema de la región que suministra agua potable a sus habitantes incluye muchas barreras de filtración, declaró Dan Garrity, científico investigador principal de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, a Las Vegas Review-Journal.

El tratamiento de las aguas residuales se realiza en dos grandes instalaciones del sur de Nevada. El proceso hace un trabajo bastante bueno en la eliminación de estas drogas del agua, dijo, pero no es una ciencia perfecta.

El Wash en sí está destinado a actuar como un filtro natural ya que las aguas residuales y la escorrentía pasan a través de 12 millas de humedales. El agua se somete a pruebas frecuentes para detectar contaminantes y se vuelve a tratar antes de que llegue a los grifos del valle, explicó Garrity.

“Una planta de tratamiento de aguas residuales no es la última barrera”, dijo. “Es solo el primer paso”.

Al final, el agua potable en Las Vegas cumple todas las normas de agua potable, dijo.

Duane Moser, microbiólogo del Instituto de Investigación del Desierto que no participó en el estudio, dijo que el documento pone de relieve cómo el agua puede ser útil para comprender el comportamiento humano, especialmente en la errante Las Vegas.

Científicos llevan décadas rastreando otras drogas en las aguas residuales, pero las preguntas que plantea el estudio sobre los peces son buenas, dijo Moser.

“Las drogas ilícitas son, por definición, difíciles de rastrear”, dijo. “La idea de que las drogas puedan tener un impacto en la fauna silvestre … no creo que tengamos ni idea en este momento”.