Disfrutar del esplendor escénico de Red Rock en verano requiere algunas estrategias

Un visitante del Red Rock Canyon National Conservation Area contempla las vistas a finales de junio desde una zona de exposiciones al aire libre que forma parte del centro de visitantes. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Una lagartija toma el sol sobre una roca en el área de picnic de Willow Springs a finales de junio. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Desde la comodidad con aire acondicionado del centro de visitantes, cuatro personas disfrutan de una espectacular vista panorámica de parte de la colorida geología del Red Rock Canyon National Conservation Area. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Visitantes explorando las impresionantes e informativas exposiciones al aire libre detrás del centro de visitantes de Red Rock a finales de junio. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)}

Las tortugas del desierto rescatadas y rehabilitadas pueden verse cuando salen de sus madrigueras en las exposiciones protegidas al aire libre detrás del centro de visitantes de Red Rock. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)}

Una señal ayuda a guiar a los visitantes por el sendero Willow Springs Trail, que incluye algo de sombra y que sería manejable en verano solo en las mañanas tempranas en Red Rock. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Un colibrí se alimenta de un sauce del desierto a finales de junio en el área de picnic Willow Springs de Red Rock. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

El área de picnic Willow Springs de Red Rock se puede disfrutar en las primeras mañanas de verano porque incluye algo de sombra de árboles y acantilados. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Una forma de disfrutar del Red Rock Canyon National Conservation Area en verano es conducir un auto con aire acondicionado por el circuito panorámico de 13 millas y un solo sentido. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Una señal de verano decorada con un esqueleto advierte del calor extremo en la entrada para visitantes del popular circuito panorámico de 13 millas en Red Rock Canyon National Conservation Area. Se aconseja a los visitantes que lleven agua en abundancia, se protejan del sol y limiten el tiempo de exposición al calor (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal).

Un coyote cruza la carretera en la zona del área de picnic Willow Springs de Red Rock durante un verano anterior. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Un águila real en una visita a Red Rock durante un verano anterior. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

La matraca de los cactus es una de las especies de aves que construyen nidos y crían familias en Red Rock en verano. (Natalie Burt/Especial para Las Vegas Review-Journal)

Para cualquier persona que necesite una dosis de Red Rock en julio o agosto, un enfoque exitoso incluiría la observación del comportamiento temprano de las aves, la tolerancia al calor, la ambición educativa y un montón de agua potable.

Julio y agosto no son los meses adecuados para planear una larga y potencialmente mortal caminata por el desierto a mediodía, pero existen alternativas más seguras y con sentido común para disfrutar del Red Rock Canyon National Conservation Area en los sofocantes días de verano, solo que no cuando se han emitido avisos de calor excesivo.

Las puertas de entrada se abren todos los días a las 6 a.m. para el circuito panorámico unidireccional de 13 millas de Red Rock, y las puertas se abren a las 8 a.m. para el centro de visitantes, que está ubicado a la izquierda poco después de que los automovilistas pasen las puertas de entrada. Mi reciente estrategia de madrugador consistía en llegar a las 6:30 a.m. para recorrer el circuito, bajar las ventanillas para tomar fotos desde el interior del auto en los puntos de interés y hacer un par de paradas rápidas para explorar.

Después de completar el circuito de 13 millas y salir de nuevo a la State Route 159, volví a entrar en la zona de conservación alrededor de las 9 a.m. para disfrutar de las excepcionalmente informativas exposiciones educativas del centro de visitantes, donde la sombra y el aire acondicionado proporcionan un alivio del calor. Parar primero en el centro de visitantes tendría más sentido en otoño, invierno y primavera, pero no en verano, cuando el tiempo favorable de primera hora de la mañana debe reservarse para pasar tiempo al aire libre.

Aunque todavía se cobran tasas o se comprueban los pases de visitante a las puertas, no es necesario hacer reservaciones por internet del 1° de junio al 30 de septiembre. Mostré mi pase anual America the Beautiful dos veces para evitar los 20 dólares de entrada (solo se puede acceder al centro de visitantes después de pasar por la puerta de entrada).

En la estación de pago, una gran señal de advertencia amarilla decorada con un esqueleto avisa a los visitantes del calor extremo en el Red Rock Canyon National Conservation Area. Se aconseja a los visitantes de temporada que lleven agua en abundancia, se protejan del sol y limiten el tiempo que pasan bajo el calor.

Un circuito más tranquilo

Desde la comodidad de un auto con aire acondicionado al comienzo del circuito panorámico, los automovilistas pueden obtener su dosis de Red Rock observando cómo las Calico Hills fluyen y se pliegan con sus bellas formas geológicas. Un par de millas más adelante, se puede estacionar en la normalmente bulliciosa Sandstone Quarry, ya que las temperaturas son demasiado tortuosas como para considerar con seguridad el trepar por las colinas de arena beige y roja que conducen a algunas de las vistas panorámicas más bonitas del área de conservación.

A lo largo de la carretera, el verano ha eliminado gran parte del verdor de las plantas, pero las lagartijas aún corretean por el pavimento y los pájaros vuelan por encima de las yucas del Mojave y los arbustos de creosota a primera hora de la mañana. Hace poco maduraron los frutos de los cactus y las plantas con flores secas soltaron sus semillas.

El circuito, normalmente lleno de tráfico, estaba tranquilo de camino a la zona de picnic de Willow Springs, donde he visto jugar a cachorros de coyote en el pasado. Tres colas de algodón del desierto y un par de ardillas de tierra cruzaron la carretera durante una visita reciente. Estaban buscando comida antes de que el calor del día convirtiera a los animales en buscadores de sombra.

Willow Springs es una fuente de agua fiable para la fauna, por lo que es uno de los mejores lugares de Red Rock para ver y escuchar aves, especialmente en verano. Entre las especies avistadas recientemente: vencejo de garganta blanca, zorzal común, la ratona de las rocas, capulinero negro, herrerillo común, rascador moteado, matraca de los cactus, pinzón vulgar y arrendajo de matorral. Un colibrí hembra se alimentó de las delicadas flores de un sauce del desierto.

El sendero de 1.5 millas de la zona de picnic de Willow Springs se puede disfrutar en las mañanas de principios de verano porque incluye algo de sombra de árboles y acantilados. Toma descansos a la sombra y mantente hidratado. Busca borregos cimarrones en lo alto de los acantilados, y ten siempre cuidado al pisar, ya que la presencia de serpientes de cascabel es una posibilidad. A lo largo del corto sendero de Willow Springs también podrás contemplar arte rupestre nativo americano y pozos de tostado de agave.

Ice Box Canyon es la siguiente parada posible en el circuito de conducción, y ofrece otra opción para un paseo más corto que cubre una fracción del sendero. No es aconsejable hacer nada extenuante con el calor sofocante del verano.

En el tramo final de la ruta, vi un halcón de cola roja buscando el desayuno y un lagarto cornudo cruzando la carretera, con casi la misma forma que una pequeña tortuga, pero moviéndose mucho más rápido. La datura sagrada y el algodoncillo estaban en flor, atrayendo a insectos polinizadores.

Sobrevivientes del desierto

El siguiente capítulo de la historia de mi verano en Red Rock consistió en volver a la State Route 159 y regresar a la puerta de entrada, para poder pasar algún tiempo en el centro de visitantes y alimentar mi curiosidad sobre cómo sobreviven las plantas y los animales en el desierto de Mojave.

Los paneles informativos del patio trasero del centro de visitantes comparten miles de datos científicos e historia de los nativos americanos. La disposición de los expositores a la sombra está diseñada para enmarcar las vistas de la extraordinaria geología del Red Rock Canyon National Conservation Area.

Las tortugas del desierto rescatadas y rehabilitadas se mantienen en corrales en el espacio de exposición al aire libre, dando a los visitantes la oportunidad de ver una criatura que rara vez se encuentra en la naturaleza.

Pero la mayor parte del espacio se dedica a compartir información con quienes se toman el tiempo de leer sobre fauna, como la rata canguro, y flora, como la creosota. Se puede aprender mucho sobre ecología, hidrología y geología.

¿Tienes curiosidad de saber por qué el voluminoso pero ágil mamífero estatal de Nevada, el borrego cimarrón, no anda por los acantilados con más frecuencia? Hay una respuesta: “Sus pezuñas están hechas para este trabajo. Con un borde exterior duro y un centro esponjoso, proporcionan tracción incluso en rocas escarpadas, lo que permite a las ovejas trepar, saltar y escapar de depredadores como los pumas”.

¿Te pregunta por el estilo de vida de un pequeño roedor responsable de algunos agujeros en el suelo que se ven a lo largo de las rutas de senderismo?

“Las ratas canguro obtienen toda el agua que necesitan de las semillas”. Reducen la pérdida de agua pasando el día en madrigueras subterráneas. “Unos riñones muy eficientes reducen la cantidad de agua que pierden al orinar”.

Las ratas canguro, los ratones de bolsillo y otros roedores que entierran semillas ayudan a propagar las plantas autóctonas. “Entierran las semillas en grupos de pequeños agujeros a la profundidad justa para la germinación, de modo que las que no se comen tienen una ventaja en la vida”.

Héroes anónimos

Se dedica mucho espacio a las plantas, los héroes anónimos que no pueden escapar a la paliza del sol en el desierto de Mojave.

Un recuadro explica que la creosota tiene hojas y tallos pequeños con recubrimientos cerosos que reducen la evaporación del agua, y que durante largos periodos de sequía algunas plantas entran en letargo y dejan caer sus hojas.

Sin embargo, la creosota no está muerta. “Cuando las lluvias de primavera y verano humedecen el suelo, las hojas se vuelven verdes y la planta empieza a crecer de nuevo”. Además, “los arbustos de creosota pueden vivir cientos, incluso miles, de años. …A medida que los tallos viejos mueren, nuevos tallos – clones del original – brotan de las raíces formando un anillo alrededor de la planta original. Los científicos han encontrado un anillo de creosota con una antigüedad estimada de casi 12 mil años”.

En el patio del conocimiento del centro de visitantes de Red Rock aguardan muchos momentos de “¿quién lo diría?

No hay mucho que ver y leer en el interior climatizado del centro de visitantes, pero hay un mostrador con expertos entusiasmados por compartir sus conocimientos con cualquiera que quiera hablar sobre las maravillas de Red Rock u obtener información sobre senderos y puntos de interés. Además, las ventanas enmarcan un panorama imperdible de Calico Hills y causan una impresionante primera impresión a quienes entran en el centro de visitantes.

El verano no tiene por qué interrumpir el esplendor escénico de Red Rock. Los visitantes solo tienen que ser inteligentes y estratégicos para disfrutar de su excursión durante los días más calurosos del desierto de Mojave.